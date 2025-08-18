AGOSTO LILÁS

Shopping e Prefeitura oferecem programação gratuita de combate à violência contra a mulher

Ação promove debates, oficinas, acolhimento e feira de empreendedoras de 18 a 22 de agosto

Tharsila Prates

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:09

Programação gratuita no Center Lapa em parceria com SPMJ municipal Crédito: Divulgação

O Shopping Center Lapa realiza, a partir desta segunda-feira (18) até o dia 22, a campanha Agosto Lilás 2025, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). A iniciativa tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a população de Salvador sobre a importância da erradicação à violência contra a mulher, com foco na valorização dos direitos humanos e na promoção da equidade de gênero, raça e geração.

Com uma programação gratuita no Espaço Lapa Cultural (Piso L3), a campanha oferece palestras, rodas de conversa, oficinas de bem-estar, ações de saúde, além da tradicional Expo Mulher — feira com exposição e venda de produtos desenvolvidos por mulheres empreendedoras. Também serão oferecidos serviços de orientação e acolhimento prestados por instituições especializadas no atendimento às mulheres.

‘’A Sala Lilás é mais um espaço para fortalecermos a política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. Neste espaço, no Lapa, durante o mês de agosto, teremos atividades de autonomia econômica e financeira, orientação psicossocial, palestras, exposição de empreendedoras e todas as informações sobre a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar na nossa cidade’’, explica Fernanda Lordêlo, ecretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude.

A expectativa é envolver diversos públicos e reforçar a importância do combate à violência de gênero na capital baiana, como destaca a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz. "No shopping, a campanha ganha força com ações que conscientizam, valorizam o protagonismo feminino e envolvem a comunidade nessa causa urgente", complementa.

A campanha Agosto Lilás também conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (SEMDEC), Programa Forte por Ser Mulher.

Confira programação:

Segunda-feira (18)

Manhã:

9h às 10h | Fala Institucional Fernanda Silva Lordêlo – Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude

10h às 11h | Compacto da Política Pública Alerta Salvador Fernanda Maria da Costa Cerqueira – Diretora Municipal de Políticas para Mulheres

9h às 12h | Ações da Secretaria Municipal de Saúde Vacinas (Calendário da Mulher e Influenza) Aferição de Pressão Saúde Bucal PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

9h às 19h | Exposição e venda de artesanatos – Expo Mulher

9h às 12h | Cram em Movimento Informações e distribuição de materiais sobre a rede de apoio Técnicas: Vera Lúcia e Andréia Dantas (CREAM)

Tarde

13h às 14h30 | Roda de Conversa Tema: Para além da violência: autoestima e recomeço Vera Lúcia (Psicóloga – CREAM) e Andréia Dantas (Assistente Social – CREAM)

13h às 17h | Cram em Movimento

Terça-feira (19)

Manhã 9h às 10h | Roda de Conversa Tema: Construindo redes e estratégias de enfrentamento diante da violência Caroline Rocha (Advogada – CREAM) e Fátima Rodrigues (Psicóloga – CREAM)

9h às 12h | Ações da Diretoria da Infância e Juventude (SPMJ) Programa Dignidade Menstrual Massagem Auriculoterapia

9h às 12h | Cram em Movimento - Técnicas: Tatiane e Maguide

9h às 19h | Exposição e venda de artesanatos – Expo Mulher

Tarde

14h às 15h30 | Palestra Tema: Empreendedorismo feminino, MEI e oportunidades Alécia Mota – Coordenadora de Empreendedorismo da SEMDEC

15h30 às 16h | Interação com o público

13h às 17h | Cram em Movimento

Quarta-feira (20)

Manhã

9h às 10h | Vivência de Biodança - Profª Denise Santos

9h às 12h | Secretaria Municipal de Saúde Vacinas Aferição de Pressão Saúde Bucal PICS

9h às 12h | Cram em Movimento - Técnica: Elisângela Assis

9h às 19h | Exposição e venda de artesanatos – Expo Mulher

Tarde

13h às 17h | Cram em Movimento

13h às 19h | Exposição e venda de artesanatos – Expo Mulher

Quinta-feira (21)

Manhã

9h às 11h | Palestras Tema: Enfrentamento à violência contra as mulheres Dra. Iracema Silva (NEF – Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio) Dra. Isabel Alice de Pinho (Ex-delegada da DEAM)

12h às 13h | Programa Forte Por Ser Mulher Com transmissão ao vivo | Vereadora Ireuda Silva e convidados

9h às 12h | Ações da Diretoria da Infância e Juventude (SPMJ) Programa Dignidade Menstrual Massagem Auriculoterapia

9h às 12h | Cram em Movimento - Técnica: Elisângela Assis

9h às 19h | Exposição e venda de artesanatos – Expo Mulher

Tarde

14h às 15h30 | Roda de Conversa Tema: Construindo redes: estratégias de enfrentamento Elisângela Assis – Assistente Social (Centro de Referência Loreta Valadares)

13h às 17h | Cram em Movimento

13h às 19h | Exposição e venda de artesanatos – Expo Mulher

Sexta-feira (22)

Manhã

9h às 12h | Secretaria Municipal de Saúde Vacinas Aferição de Pressão Saúde Bucal PICS

10h às 11h30 | Roda de Conversa Tema: Rede de Apoio à Mulher e Prevenção da Violência Elisângela Assis – Assistente Social (Centro de Referência Loreta Valadares)

9h às 12h | Cram em Movimento

9h às 12h | Exposição e venda de artesanatos – Expo Mulher

Tarde

14h às 16h | Aula de Defesa Pessoal para Mulheres Instrutora: Alessandra Dias – Guarda Civil Municipal

13h às 17h | Cram em Movimento

13h às 19h | Exposição e venda de artesanatos – Expo Mulher