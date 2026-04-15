CONFIRA

Shopping oferece tarifa única de estacionamento para show do Guns N’ Roses em Salvador

Centro de compras fica a cerca de 1,5 km da Fonte Nova e tem acesso facilitado ao metrô

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:30

Axl Rose, do Guns N’ Roses Crédito: Shutterstock

O Shopping Piedade anunciou uma operação especial de estacionamento para atender o público que vai acompanhar o show do Guns N’ Roses em Salvador, que acontece na noite desta quarta (15), na Arena Fonte Nova.

No dia da apresentação, o estacionamento do centro de compras terá abertura antecipada a partir das 16h, com o objetivo de oferecer mais comodidade e segurança para quem pretende deixar o carro em um ponto estratégico antes de seguir para o local do evento.

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A operação contará com tarifa única de R$ 25, mediante pagamento antecipado. O funcionamento será mantido até a retirada do último veículo, garantindo mais tranquilidade também na volta do público após o espetáculo.

A iniciativa busca facilitar o deslocamento dos fãs em um dos eventos mais aguardados do ano na capital baiana. O shopping está localizado a cerca de 1,5 km da Arena Fonte Nova e possui acesso facilitado ao metrô.

O empreendimento seguirá com funcionamento normal até as 20h. Durante esse período, clientes que estiverem realizando compras pagarão a tarifa convencional do estacionamento.

Outro shopping

O estacionamento do Shopping Bela Vista estará aberto para a saída de carros até 1h30 do dia 16, atendendo aos clientes que queiram utilizar o shopping para estacionar o carro.

O Bela Vista pode servir de ponto de apoio para que o público do show estacione de forma segura e complemente o trajeto com transporte por aplicativo. Outra opção, evitando de vez o engarrafamento, é completar o trajeto com o serviço de metrô, já que o shopping fica em frente à estação Acesso Norte.

O Metrô Bahia fará uma operação especial para atender ao público do show. A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do local do evento, terá o horário de funcionamento estendido até 1h exclusivamente para embarque, com as demais estações do sistema disponíveis para desembarque.