SLASH TOCA BERIMBAU

Fãs baianos customizam berimbau exclusivo para presentear Guns N’ Roses em Salvador

Homenagem mescla ancestralidade baiana com a essência rock 'n' roll da banda

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 07:00

Para um fã de verdade, não existe barreira que o impeça de amar seu ídolo. Essa admiração é tão grande que um grupo de fãs da banda Guns N’ Roses decidiu presentear os músicos com um pedaço da Bahia durante a passagem por Salvador para a apresentação histórica desta quarta-feira (15), na Arena Fonte Nova. Eles se organizaram para entregar de presente um berimbau de Capoeira Regional, totalmente customizado com a estética do rock.

A iniciativa partiu de comunidades de fãs que desejavam oferecer uma lembrança que unisse a musicalidade da banda à identidade da Bahia. O instrumento foi confeccionado por Caio Marcel Simões, conhecido como Mestre Crente, fundador da Associação Bimbaê. Diferente do modelo tradicional, a peça foi personalizada com a verga e a cabaça pintadas de preto e detalhes em amarelo, incluindo a logomarca icônica do grupo.

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"A ideia foi encontrar um ponto de equilíbrio onde nenhum dos dois mundos perdesse sua essência. O Guns é uma potência mundial, mas a capoeira também é um patrimônio global", explicou o Mestre Crente. Segundo o artesão, houve um rigoroso cuidado técnico para que a pintura não abafasse a vibração da madeira, garantindo que o instrumento seja funcional e não apenas decorativo. “Todo o trabalho foi feito com muito critério e respeito à tradição. Busquei minimizar ao máximo o impacto da tinta e do verniz, aplicando camadas leves e bem distribuídas, de modo a não comprometer a vibração natural da madeira”, revelou.

O mestre de capoeira não escondeu a satisfação de estar trabalhando e em um processo que une o amor à Bahia e à banda. “Pensar que um berimbau feito por mim, mestre de Capoeira, aqui na Bahia que é a terra mãe da Capoeira, e que vai chegar às mãos de um integrante da banda, especialmente de Axl Rose, é algo único, que emociona e me enche de orgulho”. compartilhou o mestre.

Três décadas de espera

Para David de Almeida Lima, fã de 43 anos e um dos idealizadores da ação, o show representa o auge de 30 anos de admiração. "Ver a banda que sou fã desde os 13 anos no estado onde moro é inacreditável. Queríamos algo que representasse a Bahia, mas que fosse um instrumento, por se tratar de uma banda de música", afirmou.

O presente carrega o legado de Mestre Bimba, criador da Capoeira Regional, e foi projetado para chegar às mãos de Axl Rose ou de outro integrante do grupo. Os fãs esperam que o gesto ajude a trazer mais apresentações do mundo rock para a capital baiana. “Não temos tantos shows dessa grandiosidade e, se depender da gente, a Bahia e Salvador vão entrar na rota de shows dessas grandes bandas internacionais e nacionais também”, completou David.

Detalhes do Show

Com altas expectativas, David antecipou a música que espera ouvir na Arena Fonte Nova: “Minha música favorita é até difícil de dizer porque gosto de muitas, mas uma que é inesquecível é Patience”. A canção que fala sobre amor, paciência e maturidade emocional em meio a um relacionamento difícil e distante, pode ser um dos sucessos que serão cantados , nesta quarta-feira.

Os portões da Arena Fonte Nova abrem às 15h, com o show de abertura da banda Raimundos. O Guns N’ Roses deve subir ao palco às 20h, trazendo clássicos como “Sweet Child O’ Mine” e ““Welcome to the Jungle”.