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Nauan Sacramento
Publicado em 14 de abril de 2026 às 07:00
Para um fã de verdade, não existe barreira que o impeça de amar seu ídolo. Essa admiração é tão grande que um grupo de fãs da banda Guns N’ Roses decidiu presentear os músicos com um pedaço da Bahia durante a passagem por Salvador para a apresentação histórica desta quarta-feira (15), na Arena Fonte Nova. Eles se organizaram para entregar de presente um berimbau de Capoeira Regional, totalmente customizado com a estética do rock.
A iniciativa partiu de comunidades de fãs que desejavam oferecer uma lembrança que unisse a musicalidade da banda à identidade da Bahia. O instrumento foi confeccionado por Caio Marcel Simões, conhecido como Mestre Crente, fundador da Associação Bimbaê. Diferente do modelo tradicional, a peça foi personalizada com a verga e a cabaça pintadas de preto e detalhes em amarelo, incluindo a logomarca icônica do grupo.
Fãs baianos customizam berimbau exclusivo para presentear Guns N’ Roses em Salvador
"A ideia foi encontrar um ponto de equilíbrio onde nenhum dos dois mundos perdesse sua essência. O Guns é uma potência mundial, mas a capoeira também é um patrimônio global", explicou o Mestre Crente. Segundo o artesão, houve um rigoroso cuidado técnico para que a pintura não abafasse a vibração da madeira, garantindo que o instrumento seja funcional e não apenas decorativo. “Todo o trabalho foi feito com muito critério e respeito à tradição. Busquei minimizar ao máximo o impacto da tinta e do verniz, aplicando camadas leves e bem distribuídas, de modo a não comprometer a vibração natural da madeira”, revelou.
O mestre de capoeira não escondeu a satisfação de estar trabalhando e em um processo que une o amor à Bahia e à banda. “Pensar que um berimbau feito por mim, mestre de Capoeira, aqui na Bahia que é a terra mãe da Capoeira, e que vai chegar às mãos de um integrante da banda, especialmente de Axl Rose, é algo único, que emociona e me enche de orgulho”. compartilhou o mestre.
Para David de Almeida Lima, fã de 43 anos e um dos idealizadores da ação, o show representa o auge de 30 anos de admiração. "Ver a banda que sou fã desde os 13 anos no estado onde moro é inacreditável. Queríamos algo que representasse a Bahia, mas que fosse um instrumento, por se tratar de uma banda de música", afirmou.
O presente carrega o legado de Mestre Bimba, criador da Capoeira Regional, e foi projetado para chegar às mãos de Axl Rose ou de outro integrante do grupo. Os fãs esperam que o gesto ajude a trazer mais apresentações do mundo rock para a capital baiana. “Não temos tantos shows dessa grandiosidade e, se depender da gente, a Bahia e Salvador vão entrar na rota de shows dessas grandes bandas internacionais e nacionais também”, completou David.
Com altas expectativas, David antecipou a música que espera ouvir na Arena Fonte Nova: “Minha música favorita é até difícil de dizer porque gosto de muitas, mas uma que é inesquecível é Patience”. A canção que fala sobre amor, paciência e maturidade emocional em meio a um relacionamento difícil e distante, pode ser um dos sucessos que serão cantados , nesta quarta-feira.
Os portões da Arena Fonte Nova abrem às 15h, com o show de abertura da banda Raimundos. O Guns N’ Roses deve subir ao palco às 20h, trazendo clássicos como “Sweet Child O’ Mine” e ““Welcome to the Jungle”.
Ainda restam ingressos de setores premium na plataforma Bilheteria Digital, com valores entre R$ 1 mil e R$ 2.695. Após Salvador, a turnê segue para Fortaleza, no sábado (18), São Luís, no dia 21, e Belém, no dia 25.