CENTER LAPA

Shopping recebe feira de artesanato por mães atípicas até esta sexta-feira (30)

Entre os itens estão peças em crochê, biscuit, terrários decorativos, geleias artesanais e outros artigos únicos

Até esta sexta-feira (30), o primeiro piso do Shopping Center Lapa se transforma em um espaço de solidariedade, visibilidade e empoderamento com a realização da Feira de Artesanato por Mães Atípicas - a Criatípicas. Em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), o evento reúne exclusivamente mães atípicas, que utilizam o artesanato como uma forma de geração de renda e conquista de autonomia.>