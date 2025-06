DEVOÇÃO

Trezena de Santo Antônio leva fiéis ao Forte da Barra até o dia 13 de junho

Tradição foi resgatado pelo Museu Náutico da Bahia há 25 anos

Publicado em 4 de junho de 2025 às 19:41

Trezena de Santo Antônio Crédito: Reprodução

A Trezena de Santo Antônio é realizada até o dia 13 de junho no Forte da Barra em louvor a Santo Antônio, primeiro padroeiro da cidade de Salvador e protetor do Forte onde foi entronizado. As Missas ocorrem às 19h, com direito à transmissão pelas redes sociais e canais na internet. A Missa de encerramento será realizada no dia 13, às 18h.>

O evento religioso foi resgatado pelo Museu Náutico da Bahia há 25 anos, e desde então atrai os devotos de toda a Salvador e de outras localidades que se reúnem na Sala de Exposições Temporárias do equipamento. Durante o período, o público acompanha o hinário tradicional de músicas e louvores. >

Leia mais Festa do Divino começa no Santuário Arquidiocesano do Santo Antônio Além do Carmo

A decoração do Altar deste ano contará com uma obra desenvolvida pela Artista Hélen Jordana, especialista na técnica de quilting, que concebeu um mapa do Brasil e sua Amazônia Azul todo bordado em relevo, destacando os milagres de Santo Antônio espalhados pelo território brasileiro. >

A artista Irlânia Mercês, colaboradora do Museu, também apresentará seus santos revestidos em tecidos e passamanarias com a exposição “Encontro Sagrado”, parte do espaço de celebração da Trezena, que ficará aberto à visitação pública durante o horário de funcionamento do Museu, que é das 09h às 18h.>