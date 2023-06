Um ano após viralizar com pedido a Santo Antônio, Cris da Gambiarra arranja namorado

Um ano após viralizar o vídeo da carismática Cris da Gambiarra pedindo um "chamego" a Santo Antônio, a agora influencer digital foi atendida. A servidora pública, que criou um Instagram e, imediatamente, conquistou milhares de seguidores, está namorando.



No Dia de Santo Antônio, no ano passado, Cristina Oliveira se dirigiu à Igreja de Santo Antônio Além do Carmo e, em entrevista à TV Bahia, garantiu, ao vivo, que, no ano seguinte, já estaria namorando nesta data. Além de ter sua vida mudada pela visibilidade que ganhou, a soteropolitana conseguiu seu "dengo".