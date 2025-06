SAÚDE

Vacinação contra gripe e covid-19 acontece neste sábado (14), em Salvador; confira locais

Com os festejos juninos, o aumento significativo na circulação de pessoas pode facilitar a transmissão do vírus

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador realiza neste sábado (14) uma mobilização especial para a vacinação contra a gripe (Influenza) e a covid-19, com horário estendido em alguns pontos. A estratégia tem como foco otimizar a vacinação da população antes dos festejos juninos, quando há um aumento significativo na circulação de pessoas, especialmente para o interior do estado.>

Além disso, com a chegada do inverno, a SMS reforça a importância de se vacinar com antecedência, principalmente contra a gripe. A vacina leva cerca de 15 dias para gerar resposta imunológica e é essencial para prevenir formas graves da doença, que podem evoluir para internações e até mesmo óbitos — especialmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.>