CAPITAL BAIANA

Vai chover hoje? Veja previsão do tempo para Salvador nesta terça (28)

Atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme ao longo da semana

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2026 às 06:00

Chuva Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

No início desta semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme. Esta é a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) para a capital baiana.

Apesar da massa de ar seco, os ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico favorecerão a ocorrência de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia ao longo de toda a semana.

Nesta terça-feira (28), o tempo fica firme, com variação de temperaturas entre 22°C e 31°C. Os ventos se mantêm em intensidade moderada, atingindo velocidade máxima de 22 km/h.