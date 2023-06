Arraiá do Lincoln ganha nova edição audiovisual e terá show inédito no Shopping da Bahia

. Crédito: divulgação

Após o sucesso da primeira edição do projeto que transforma clássicos do forró em ritmo de pagodão baiano, o cantor Lincoln lança nesta quinta-feira (1) o Arraiá do Lincoln - Volume 2. O repertório desta edição conta com canções icônicas do ritmo nordestino como Isso Aqui Tá Muito Bom, Pedras que Cantam, Pagode Russo, Xote das Meninas e Eu Só Quero um Xodó.

“O projeto foi idealizado para homenagear o forró, esse estilo musical nordestino, de forma suingada com o pagode. É uma maneira de levar para o nosso público - jovem e do pagodão - à cultura do forró, de forma muito respeitosa”, ressalta o artista. O áudio está disponível no portal Sua Música e o vídeo no canal do cantor Lincoln no Youtube.