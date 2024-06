SÃO JOÃO

Com homenagem a Mestre Bule-Bule e show de Filomena Bagaceira, arraiá anima público em shopping de Salvador

Programação dos centros comerciais vai até o dia 25 de junho

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de junho de 2024 às 22:31

O cordelista Mestre Bule-Bule foi homenageado no evento Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Quem quer mais tranquilidade para curtir o São João pode procurar os arraiás organizados nos shoppings de Salvador e Região Metropolitana. Gratuitos, o eventos reúnem o público nas áreas livres do shoppings, com atrações especiais para quem quer fazer o seu arrasta-pé longe da muvuca dos grandes shows.

Uma das opções está no Shopping Bela Vista, que iniciou no final da tarde desta sexta-feira (7) a programação do "Arraiá do Bela", que vai até 25 de junho. A abertura contou com shows das bandas Filomena Bagaceira e Forró Jorge, além do cordelista e repentista baiano Mestre Bule-Bule, que abriu o evento e foi homenageado com a entrega de uma placa comemorativa após a sua apresentação.

O mestre também dá nome a um dos estandes no espaço montado na Praça Central, no piso L1 do shopping, onde serão vendidos alguns dos mais de 200 cordéis produzidos durante a sua carreira, que também conta com a autoria de oito livros e seis CDs.

"Estou muito feliz porque essa homenagem representa muito para mim. Eu represento uma cultura antiga e misturar isso com essa modernidade de hoje me deixa muito satisfeito. A coisa que mais afaga o íntimo é o elogio e entender que você prestou um serviço razoável a seu público", afirmou.

Após a apresentação, Bule-Bule parou para tirar fotos com fãs. Um deles foi o servidor público cearense Glauber Moreira, que foi para o local com o objetivo de acompanhar a apresentação do mestre.

"Ele é uma figura muito relevante para a cultura popular e traz uma série de conhecimentos e estilos que fortalecem a tradição da cultura brasileira e nordestina", disse.

Após a homenagem, a banda Filomena Bagaceira abriu os trabalhos no palco. O evento reuniu uma diversidade grande de público, como a técnica de enfermagem Claudia Souza, 46 anos, que estava acompanhada da sua filha Ana Beatriz e de sua irmã, Ana Rita. Ela conta que acompanhou a divulgação dos shows pelo site do shopping.

"Todo shopping deveria ter esse tipo de show, porque é um entretenimento para os consumidores e funcionários que podem vir aqui e aproveitar. É um ambiente confortável, sem 'muvuca', as pessoas respeitam o espaço do outro, além da facilidade com o transporte", disse.

As estudantes universitárias Maria Eduarda Alencar, 19 anos e Yasmim Barbosa, 21, também sabiam da programação do evento, mas não tiveram interesse em um primeiro momento. Elas foram ao centro comercial com o objetivo de ir ao cinema, mas decidiram prestigiar o show ao ver a animação do público.

"A gente estava vendo lá de cima, se animou e desceu para ver de perto. É um ambiente seguro e confortável porque é bem familiar e por ser perto da minha casa não tem a dificuldade da volta que é comum em grandes shows", explicou Maria Eduarda.

O operador de telemarketing Jeferson Benites, 22, não sabia da realização das apresentações quando foi ao shopping. Acompanhado da namorada, a estudante universitária Emily Sacramento, 21, ele conta que a intenção do casal era aproveitar o final da sexta-feira no shopping.

"A gente veio para o cinema, mas acabou encontrando esse evento e parou para se divertir também. o tem estresse com segurança, como é dentro do shopping, o pessoal está mais preocupado em aproveitar. O show está muito bom, é a primeira vez que eu vejo a banda e recomendo", relatou.

Arraiá animou o público presente no shopping 1 de 3

Confira a programação de São João dos centro comerciais de Salvador e Região Metropolitana abaixo:

Shopping Bela Vista

08/06 (sábado): Quadrilha Pampulha (16h) | Igor Serravale (18h)|| 09/06 (domingo): Forró 90 graus (18h)|| 10/06 (segunda): Banda Sextando (18h)|| 11/06 (terça): Quadrilha Pampulha (16h) | Zé Fubula (18h)|| 12/06 (quarta): Flor Serena (18h)|| 13/06 (quinta): Quadrilha Fênix (16h) | Fabinho O Boyzinho (18h)|| 14/06 (sexta): Xodó de Pai|| 15/06 (sábado): Quadrilha Cristais do Amor (16h) | Chocolate Batidão (18h)|| 16/06 (domingo): Aulão de Forró – TooDance (15h) | SOTEROXOTE (18h)

18/06 (terça): Bando Salvador do Forró (18h)|| 19/06 (quarta): Aniversário de Ítalo (15h) | Buxixo Piatã FM (18h)|| 20/06 (quinta): Mulekas de Ouro (16h) | Kevin (18h)|| 21/06 (sexta): Coral Santo Antônio (16h) | Rapha Garcês (18h)|| 22/06 (sábado): Arraiazinho com Tio Paulinho (16h) | As Marias (Trio de Sanfoneiras)|| 23/06 (domingo): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h)|| 24/06 (segunda): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h)|| 25/06 (terça): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h)

Shopping Paralela

08/06: 15h - Parada Junina| 17h30 - Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2| 18h - Violoncelo Jorge Borges repertório especial Forró das Antigas|| 09/06: 15h - Parada Junina| 17h30 - Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2| 18h - Voz e Violão na praça de alimentação, Joyce França canta Magníficos

15/06: 16h - Arraiá de Tio Paulinho às 16h, na Praça de Eventos I | 17h30- Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2|| 16/06: 16h - Arraiá de Tio Paulinho às 16h, na Praça de Eventos I | 17h30- Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2|| 22/06: 11h - Aulão da Alpha em frente à loja de oficial de São João, piso L2| 15h - Parada Junina Às 15h|| 23/06: 15h - Parada junina || 29 e 30/06 - Liquida Junina do Shopping Paralela

Shopping Barra

08/06 (sábado): 15h às 16h – Cia de Dança Alaíde Novaes| 16h30 às 18h30 – Adair Sanfoneiro|| 09/06 (domingo) 16h às 17h – Quadrilha do Jardim Pampulha| 17h30 às 19h30, Confraria do Forró

Shopping da Bahia

Sempre às 17h, o Shopping da Bahia recebe, no 2º piso, e gratuitamente as seguintes apresentações: 11/06: Dan Valente, 12/06: Estakazero, 13/06: TK o rei do bar, 14/06: Colher de Pau e 18/06: Trio Nordestino

Salvador Shopping

Praça de Alimentação - Piso L3: 10/06, às 19h - Boteco do Ginô: Targino Gondim e atração convidada|| 12/06, às 19h - Norberto Curvello|| 17/06, às 19h - Boteco do Ginô: Targino Gondim e atração convidada

Praça Central - Piso L1: 11/06, às 19h - Júlio César|| 13/06, às 19h - Jairo Barboza|| 18/06, às 19h - Renan Pinheiro|| 20/06, às 19h - Jô Miranda|| 24/06, às 15h - Augusto de Acordeon

Salvador Norte Shopping

08/06 – Sábado - Forró do Isqueminha- Palco Amvox (L3) – 19h|| 09/06 – Domingo - Cadeira de Brin (infantil) – Palco Amvox (L3) - 15h || 12/06 – Quarta-feira – DIA DOS NAMORADOS - Dan Valente e Kina Rodrigues – Palco Amvox (L3) - 19h|| 14/06 - Sexta-feira - Cangaia de Jegue - Praça Central (Piso L1) – 12h às 13h|| 14/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (L3) - 18h

15/06 – Sábado - André e Mauro Palco Amvox (L3) – 19h|| 16/06 – Domingo - Norberto Curvello (infantil) – Palco Amvox (L3) - 15h|| 21/06 - Trio Sanfoneiro - Palco Amvox (L3) – 15h|| 21/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (L3) - 18h|| 22/06 - Trio Sanfoneiro - Palco Amvox (L3) – 15h|| 23/06 - Trio Sanfoneiro Palco Amvox (L3) – 15h

Parque Shopping Bahia

08/06: Abertura da Praça e Arrasta Pata com desfile pet e feira de adoção|| 09/06: Apresentação de Trio Nordestino às 17h|| 10/06: Ativação com roleta de perguntas juninas com prêmios|| 11/06: Apresentação de quadrilha junina|| 12/06: Transmissão ao vivo do Programa Agito de São João - Parceria com a rádio Bahia FM às 18h com show de Ú Tal do Xote|| 13/06: Aulão de Forró com Academia Hemilly Rodrigues|| 14/06: Apresentação de quadrilha junina|| 15/06: Arraialzinho - Apresentações kids com Pé de Lata às 17h.

Shopping Piedade

08/06 (sábado) 11h às 12h – Trio de Forró Neto de Procópio, 13h às 15h – Tia Leide no L4 (atração Infantil), 14h às 15h – Trio de Forró Neto de Procópio, 16h30 às 17h30 – Kelly Fonteli || Já de 10 a 15/06, tem Iago & Gilberto, Adelmário Coelho, Flor de Milho, Berguinho, Ú Tal do Xote, Genard, Igor Serravale e Baião Violado.

De 17 a 22/06, o agito fica por conta de Kawanzinho, Cangaia de Jegue, Dinho Santos, Patrick Levi, Symone Morena, Alex e Camargo e Forró Lá de Casa. Na última semana, de 25 a 29/06, Colher de Pau, Majestoso do Forró, Billial do Forró, Confraria do Forró, Nadine Braga, Rafael Nédia e Raumi e Banda Patuá de Couro animam o shopping. No decorrer dos shows, grupos de dança de salão estarão forrozeando na vila.

Shopping Center Lapa

08/06 - Forró Obirim para Baixinhos|| 10/06 - Adilson Ferraz|| 11/06 - Dulé|| 12/06 - Forró Nós 3|| 13/06 - Tenilson Trio|| 14/06 - Trio Tome Xote|| 15/06 - Karaokê Junino|| 17/06 - Legião Forrozeira|| 18/06 - Forró Rosa Chá|| 19/06 - Matheus Moraes|| 20/06 - Adilson Ferraz|| 21/06 - Revotrio|| 22/06 - Tenilson Trio|| 25/06 - Forró Nós Três|| 26/06 - Revotrio|| 27/06 - Forró Rosa Chá|| 28/06 - Matheus Moraes|| 29/06 - Samba Junino com Gira

Shopping Itaigara

As segundas, terças e quartas de junho contarão com apresentações do Trio Nordestino. Nos dias 13 e 20, o cantor Beto Narchi se apresenta no centro comercial e nos dias 08 e 15, a animação fica a cargo do Grupo Stripulia.

Shopping Paseo Itaigara

11/06 - 18h30: U Tal do Xote || 22/06 - 15h: Parada junina, com presença de personagens caracterizados e Trio de Forró

Outlet Premium

08/06: Cangaia de Jegue, das 17h às 19h|| 09/06: Arraialzinho junino com Tio Paulino, das 16h às 17h| Renan Pinheiro, das 17h às 19h|| 15/06: Quadrilha fogueira santa, das 16h às 17h| Trio do Dê, das 17h às 19h|| 16/06: Aurraial Pet, com desfile de fantasia junina, das 15h às 17h| Amanda Luiquini das 17h às 19h|| 22/06: Rogério Lustosa, das 17h às 19h

Boulevard Camaçari

08/06 - 19h: Nara Lima|| 09/06 - 19h: Trio Nordestino - Matheuzinho do Acordeom

O Projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio da Sicoob.