ARRAIÁ

Saiba onde dançar forró de graça em Salvador

Shoppings e equipamentos culturais oferecem música ao vivo durante junho

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 11:34

São João no Salvador Shopping Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

O São João está chegando e diversos shoppings e equipamentos culturais de Salvador estão com programações gratuitas para festejar a época. Tem arraiá, atrações infantis, e, não poderia faltar, muito forró e arrasta-pé. As apresentações acontecem nos quatro cantos da capital baiana, passando pela Barra, Centro Histórico e indo até o Subúrbio Ferroviário durante o mês junino.

Por isso, O CORREIO listou as principais atrações para dançar forró de graça em Salvador. Confira:

Centro Histórico

Tem forró nos quatro cantos do São João do Centro Histórico. Até o dia 25 de junho shows diários e gratuitos subirão nos palcos do Largo do Pelourinho (Coreto Dona Flor), Cruzeiro do São Francisco (Estação de Forró São João) e Largo do Santo Antônio Além do Carmo (Coreto Musical Santo Antônio). Ao todo serão 15 shows com artistas da terra.

São João no Centro Crédito: Anderson Moreira

Largo do Cruzeiro do São Francisco

Dia 10: 18h30 às 21h30 – Trio Resfulengo

Dia 11: 18h30 às 21h30 – Luciano Sanfoneiro

Dia 12: 18h30 às 21h30 – Gel Barbosa

Dia 13: 18h30 às 21h30 – Geraldo Pita e Trio Alvorada Nordestina

Dia 14: 18h30 às 21h30 – Forró Mangueados

Dia 15: 18h30 às 21h30 – Pedro Paes

Largo do Pelourinho

Dia 13: 16h30 às 19h – Forró Bom Todo

Dia 14: 16h30 às 19h – Val Gonzaga

Dia 15: 16h30 às 19h – Forró Bambu

Dia 16: 16h30 às 19h – Forró Fissura

Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo - 23h30 à 1h

Coreto Santo Antônio Além do Carmo

08/06 - Trio Anarriê - Adro da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, 23h30 à 01h

São João no Centro Crédito: Anderson Moreira

Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Dia 09: 21h30 às 00h00 – Banda Sextando

Dia 10: 21h30 às 00h00 – Trio Buruá

Dia 11: 21h30 às 00h00 – Daniel Frota

Dia 13: 21h30 às 00h00 – Banda Zé de Tonha

Escadaria do Paço

Dia 25: Show de encerramento do São João do Centro Histórico, na Escadaria do Paço, com Gerônimo Santana - “Gerônimo o herói do sertão e a saga do forró”, e participação de Gonzagão, o ator Vitório Emanuel

São João no Centro Crédito: Anderson Moreira

Parque de Exposições

A festa terá três etapas: de 13 a 15 de junho; de 21 a 24, e de 28 de junho a 2 de julho. Nomes como Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara e Maraísa, Heitor Costa, Wesley Safadão, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Bell Marques, Timbalada, Durval Lelys, Manu Bahtidão, Henry Freitas, Parangolé, Psirico, Silvanno Salles, Felipe Amorim, Iguinho e Lulinha.

Isso além de outros famosos, como Flávio José, Tarcísio do Acordeon, Nattan, Mari Fernandez, Solange Almeida, Xand Avião, Adelmário Coelho, João Gomes, Thiago Aquino, Dorgival Dantas, Diego e Vitor Hugo, Calcinha Preta, Léo Santana, Estakazero, Nadson O Ferinha e Pablo, que prometem agitar o público.

Shopping Bela Vista

Nesta sexta-feira (07), a partir das 17h30, o Shopping Bela Vista irá promover um evento no Arraiá do Bela, que fica na Praça Central (piso L1), com a apresentação do cordelista e repentista baiano Mestre Bule-Bule. A homenagem ao mestre Bule-Bule integra a programação do Arraiá do Bela, que segue até 25 de junho com apresentações diárias, brincadeiras juninas, aulões de forró, quadrilhas e ações para a criançada, além de barraquinhas de comidas típicas.

Mestre Bule-Bule Crédito: Divulgação

*Confira a programação de atrações e shows:* 07/06 (sexta): Homenagem à Bule-Bule (17h30) | Banda Filomena Bagaceira (18h) | Forró-Jorge (19h) || 08/06 (sábado): Quadrilha Pampulha (16h) | Igor Serravale (18h) || 09/06 (domingo): Forró 90 graus (18h) || 10/06 (segunda): Banda Sextando (18h) || 11/06 (terça): Quadrilha Pampulha (16h) | Zé Fubula (18h) || 12/06 (quarta): Flor Serena (18h) || 13/06 (quinta): Quadrilha Fênix (16h) | Fabinho O Boyzinho (18h) || 14/06 (sexta): Xodó de Pai || 15/06 (sábado): Quadrilha Cristais do Amor (16h) | Chocolate Batidão (18h) || 16/06 (domingo): Aulão de Forró – TooDance (15h) | SOTEROXOTE (18h)

Ainda terá a seguinte programação: 18/06 (terça): Bando Salvador do Forró (18h) || 19/06 (quarta): Aniversário de Ítalo (15h) | Buxixo Piatã FM (18h) || 20/06 (quinta): Mulekas de Ouro (16h) | Kevin (18h) || 21/06 (sexta): Coral Santo Antônio (16h) | Rapha Garcês (18h) || 22/06 (sábado): Arraiazinho com Tio Paulinho (16h) | As Marias (Trio de Sanfoneiras) || 23/06 (domingo): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h) || 24/06 (segunda): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h) || 25/06 (terça): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h)

Shopping Paseo

O evento trará o show da banda U Tal do Xote, de forma gratuita, e será realizado na próxima terça-feira (11), após ser adiado devido às fortes chuvas que ocorreram na capital baiana, no último dia 5 de junho. O centro de lazer e de compras é conhecido por ter um espaço a céu aberto.

A banda U Tal do Xote é conhecida por clássicos que vão desde a música nordestina, com uma roupagem atual, até a aposta da temporada com a canção ‘Tome-lhe beijo’ (composição de Gibran Cunha e Alê Santana). E não para por aí! No dia 22 de junho, a partir das 15h, a programação continua e será voltada para a criançada, com a parada junina, a presença de personagens caracterizados e o trio de forró, que irão animar os dois pisos do empreendimento em uma ação itinerante.

São João Salvador Shopping

O shopping terá diversas atrações para toda a família. Na segunda (10), às 19h, na Praça de Alimentação - Piso L3, acontece mais uma edição do Boteco do Ginô, projeto musical do cantor Targino Gondim, que apresenta um repertório repleto de sucessos e clássicos do forró. Nesta edição, o artista recebe a participação especial do cantor Berguinho.

A Vila Junina, espaço localizado na Praça Central – Piso L1, é palco de apresentações gratuitas de Trios Nordestinos todas as terças e quintas, até o dia 20 de junho, às 19h. Na terça-feira, (11), o cantor Júlio César comanda o arrasta-pé, e na quinta-feira, (13), Jairo Barbosa faz a alegria do público, que também poderá adquirir comidas típicas nas barracas do Empório Coisas de Minas e do Bolos das Meninas, além de apreciar um licor da Don Luiz.

Para celebrar o Dia dos Namorados, no dia 12, às 19h, no Boteco do Ginô na Praça de Alimentação – Piso L3, o cantor Norberto Curvêllo realizará um show com um repertório especial para os apaixonados. A apresentação será gratuita.

Programação infantil: no dia 15, às 10h, na Vila Junina, o grupo musical Musiclauns será responsável por comandar um Arraiá gratuito com um repertório especial e divertido inspirado nos clássicos da música nordestina.

Salvador Norte Shopping

Estakazero, Jeane Lima, Cangaia de Jegue, trio de sanfoneiro, entre outros nomes, animam o público. As crianças também têm espaço garantido, com quadrilhas e atrações exclusivas para elas.

Confira a programação completa: 07/06 – Sexta-feira - Jeane Lima - Praça Central (Piso L1) – 12h às 13h || 07/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (Piso L3) - 18h || 08/06 – Sábado - Forró do Esqueminha- Palco Amvox (L3) – 19h || 09/06 – Domingo - Cadeira de Brin (infantil) – Palco Amvox (L3) - 15h || 12/06 – Quarta-feira – DIA DOS NAMORADOS - Dan Valente e Kina Rodrigues – Palco Amvox (L3) - 19h || 14/06 - Sexta-feira - Cangaia de Jegue - Praça Central (Piso L1) – 12h às 13h || 14/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (L3) - 18h || 15/06 – Sábado - André e Mauro Palco Amvox (L3) – 19h || 16/06 – Domingo - Norberto Curvello (infantil) – Palco Amvox (L3) - 15h || 21/06 - Trio Sanfoneiro - Palco Amvox (L3) – 15h || 21/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (L3) - 18h || 22/06 - Trio Sanfoneiro - Palco Amvox (L3) – 15h || 23/06 - Trio Sanfoneiro Palco Amvox (L3) – 15h

Shopping Barra

A Praça Central Euvaldo Luz se transformou na vila junina, que tem sido o ponto de encontro de um público animado. O local desfruta de diversas atrações artísticas, barraquinhas repletas de delícias típicas e um ambiente temático para passear e tirar fotos. E não para por aí.

São João no Barra Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (7) o arrasta-pé começa às 18h com a banda Manaya, que apresenta um repertório especial e passeia por grandes ritmos, como forró pé de serra, xote, sertanejo e o piseiro. No fim de semana, a vila junina segue com mais atrações. No sábado (8) às 15h, a Cia de dança Alaíde Novaes faz apresentação mesclando show e aulas de forró para ninguém perder o passo. A partir de 16h30, Aldair Sanfoneiro leva ao palco as influências do forró roots, o mais aceito entre as escolas de dança, sem deixar de lado os grandes clássicos nordestinos em uma roupagem mais dançante.

No domingo (9) é a vez de a criançada ocupar os espaços da Praça Central. A partir das 14h30, a Vovó Nairzinha vai promover um momento de contação de histórias, brincadeiras e cantigas de roda. Logo depois, o grupo Quadrilha do Jardim Pampulha vai colocar o público para dançar. E, fechando a programação do fim de semana, a banda Confraria do Forró apresenta o tradicional forró, com releituras dos grandes clássicos.

Shopping Piedade

Até o dia 29, os clientes vão poder curtir diariamente mais de 40 atrações gratuitas, entre shows de forró e de sertanejo, além de trio de forró e de quadrilha. O cenário traz elementos tradicionais, como o coreto para as apresentações das bandas, barracas da culinária típica e a vila com dois portais de entrada.

São João gratuito Crédito: Divulgação

Ainda esta semana terá: 07/06 (sexta-feira): 11h às 12h – Trio de Forró Neto de Procópio, 14h às 15h – Trio de Forró Neto de Procópio, 16h às 17h – Forró na Xapa || 08/06 (sábado) 11h às 12h – Trio de Forró Neto de Procópio, 13h às 15h – Tia Leide no L4 (atração Infantil), 14h às 15h – Trio de Forró Neto de Procópio || Já de 10 a 15/06, tem Iago & Gilberto, Adelmário Coelho, Flor de Milho, Berguinho, Ú Tal do Xote, Genard, Igor Serravale e Baião Violado.

De 17 a 22/06, o agito fica por conta de Kawanzinho, Cangaia de Jegue, Dinho Santos, Patrick Levi, Symone Morena, Alex e Camargo e Forró Lá de Casa. Na última semana, de 25 a 29/06, Colher de Pau, Majestoso do Forró, Billial do Forró, Confraria do Forró, Nadine Braga, Rafael Nédia e Raumi e Banda Patuá de Couro animam o shopping. No decorrer dos shows, grupos de dança de salão estarão forrozeando na vila.

Shopping Itaigara

A festa já começou e se estende por todo o mês de junho, até o dia 29. As sextas-feiras juninas, 07 e 14, o cantor Alvinho se apresenta no happy hour com um repertório variado e que promete animar e envolver todo o público, às 17h. Quem retorna para a programação no sábado, dia 08 de junho, às 12h30, é o cantor Duda Menezes e promete apresentar o melhor do forró.

Também aos sábados, às 12h30, se apresentam Néia Santana, no dia 15, e Mariana Silva, nos dias 22 e 29, que nesse mês traz um repertório junino com sua voz marcante. E para finalizar a agenda das sextas-feiras juninas, o cantor Alessandro Paiva promete uma apresentação bem característica do período, com um forró pé-de-serra para ninguém ficar parado, nos dias 21 e 28, às 17h.

Shopping da Bahia

Sempre às 17h, o Shopping da Bahia recebe, no 2º piso, e gratuitamente as seguintes apresentações: 11/06: Dan Valente, 12/06: Estakazero, 13/06: TK o rei do bar, 14/06: Colher de Pau e 18/06: Trio Nordestino

Outlet Premium

O Outlet Premium Salvador recebe a partir deste sábado (8) a segunda edição da Vila de São João. Até o dia 22 de junho, sempre aos sábados e domingos, o público que passar pelo local poderá curtir um clima de festa junina, com brincadeiras, muita comida e arrasta-pé.

Confira abaixo a programação:

- 08 de junho: Cangaia de Jegue, das 17h às 19h

- 09 de junho: Arraialzinho junino com Tio Paulino, das 16h às 17h

- 09 de junho: Renan Pinheiro, das 17h às 19h

- 15 de junho: Quadrilha fogueira santa, das 16h às 17h

- 15 de junho: Trio do Dê, das 17h às 19h

- 16 de junho: Aurraial Pet, com desfile de fantasia junina, das 15h às 17h

- 16 de junho: Amanda Luiquini das 17h às 19h

- 22 de junho: Rogério Lustosa, das 17h às 19h

Parque Shopping Bahia

Também tem festa em Lauro de Freitas. A Vila de São João terá sua abertura oficial neste sábado (08). Com muita música, dança, comidas típicas e atrações especiais, a Vila de São João vai funcionar gratuitamente até o dia 26 de junho, na Praça de Eventos (Piso L1), seguindo o horário de funcionamento do shopping.

O São João do Parque Shopping Bahia vai ter atrações diárias a exemplo das apresentações de quadrilha junina e bandas de forró como Isqueminha, Cueca Branca, Trio Dulé, Amanda Luquini, Grupo Pé de Lata, Unidunitê e Ú Tal do Xote, cujo show será transmitido ao vivo no Programa Agito de São João, da rádio Bahia Fm, a partir das 18h da próxima quarta-feira (12).

Até os pets vão poder participar da festa em uma edição especial do projeto Meu Pet no Parque dentro da Vila de São João. O Arrasta Pata vai ser animado com desfile de pets, feira de adoção de cães e gatos e vacinação no sábado (08).

Desfile junino Crédito: Divulgação

Paripe

O já tradicional São João em Paripe será realizado entre os dias 22 e 24 de junho, levando ao Subúrbio Ferroviário nomes como João Gomes, Thiago Aquino, Raí Saia Rodada, Manu Bahtidão, Priscila Senna, Marcos e Belutti e Escandurras.