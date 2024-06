Prefeitura de Santo Amaro cancela festejos de São João

O decreto emergencial foi publicado em abril, no Diário Oficial, em meio a prejuízos causados por alagamentos e outras ocorrências devido às chuvas na cidade. A prefeitura explicou que, na gestão passada, houve uma limpeza no Rio Subaé, mas a limpeza foi realizada sem um projeto. "A máquina que tirava a sujeira limpou muito próximo das paredes próximas ao rio e, com a última chuva que teve na cidade, o rio passou do nível e muita coisa foi prejudicada", acrescentou, sobre a situação.