FESTA JUNINA

Confira 10 coisas imperdíveis para você curtir no São João no Pelô

Veja a lista preparada pelo CORREIO

Da Redação

Publicado em 16 de junho de 2024 às 05:00

São João no Pelourinho Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O CORREIO preparou uma lista de 10 coisas imperdíveis para você curtir no São João no Pelourinho. Confira:

1. Exposição de arte dos educandos do Projeto Axé: ‘Caminhos do Erê’, com miniaturas de igrejas e oratórios dedicados aos Santos Juninos

Quando: 03 a 28/06, das 09h às 18h

Onde: Museu Eugênio Teixeira Leal - Rua do Açouguinho 01 - Pelourinho

2. Participar da Dança da Laranja, competição de consiste em equilibrar uma laranja entre o queixo e o pescoço

Quando: 10 a 18 de junho, das 15h às 19h

Onde: No “Terreiro das Brincadeiras”, localizado no Terreiro de Jesus

3. Levar as crianças e a família para o “Terreiro das Brincadeiras”, para participar do jogo de argolas, tomba lata, pescaria, barraca do beijo, pular na cama elástica e mais

Quando: 10 a 18 de junho, das 15h às 19h

Onde: No “Terreiro das Brincadeiras”, localizado no Terreiro de Jesus

4. Tomar um cravinho antes de se jogar no arrasta-pé

Quando: Segunda a sexta, das 11h às 20h; sábado e domingo, das 11h às 19h

Onde: Bar O Cravinho, no Largo Terreiro de Jesus

5. Visitar a 9ª Edição da Exposição ANTONIOS, que homenageia o santinho mais amado do mundo

Quando: Sexta a domingo, das 16h às 19h

Onde: ME Ateliê da Fotografia, na Ladeira do Boqueirão, 6 - Santo Antônio Além do Carmo

6. Tomar um cafezinho, quentão, chocolate quente e licores típicos vendido pelos carrinhos de café, que vão circular pelo Centro Histórico no clima de São João

7. Comprar produtos artesanais, como mel, licor, acessórios e tapioca na feirinha da Elabore em Movimento

Quando: 13 a 24 de junho

8. Experimentar o Bolo de milho com Gelato de Quentão na Tropicália Gelato & Café

Bolo de milho com Gelato de Quentão Crédito: auto-upload

Preço: R$23

Horário: 9h30 às 19h

Onde: Tropicália Gelato & Café | Rua da Misericórdia, nº 7, loja 3 – em frente ao Museu da Misericórdia

9. Experimentar a Amendoinzada da Cantina da Lua

Amendoinzada da Cantina da Lua Crédito: auto-upload

Preço: R$60

Horário: 11h às 23h

Onde: Cantina da Lua | Praça 15 de Novembro, nº2, Terreiro de Jesus, Pelourinho

10. Experimentar a Paçoca de Carne Seca do Boteco do Pelourinho

Preço: R$89,00

Horário: 11h às 22h

Onde: Boteco do Pelourinho | Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 5 – Pelourinho