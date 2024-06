ARTESANATO BAIANO

Festa de São João no Parque de Exposições tem espaço dedicado ao artesanato

Publicado em 15 de junho de 2024 às 11:37

Festa de São João no Parque de Exposições em espaço dedicado ao artesanato Crédito: Divulgação

A festa São João da Bahia, no Parque de Exposições, terá um espaço dedicado ao artesanato baiano. Dentro do local das festividades, haverá um lounge com uma loja vitrine para a comercialização de produtos criados por artesãs e artesãos baianos. O espaço funcionará neste sábado (15); durante os festejos de São João, de 21 a 24/06, e São Pedro, de 29/06 a 02/07.

Na loja, o público poderá adquirir pequenos souvenirs, acessórios e adereços, como brincos, colares, pulseiras, bolsas e lenços, para combinarem com seus looks. São opções de peças que podem ser usadas no momento da compra, para compor o visual junino.

Serão comercializados produtos artesanais com destaque para os acessórios Crédito: Divulgação

A ação é uma iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), em parceria com a Associação Fábrica Cultural, e tem como objetivo promover a inclusão socioprodutiva e a geração de renda para artesãs e artesãos durante as festividades no Parque de Exposições.