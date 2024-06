Fios nos postes atrasam saída do Cajarriê, em Cajazeiras

O Cajarriê, o arrastão junino feito todos os anos no bairro de Cajazeiras, em Salvador, começou com duas horas atrasado neste domingo (9).

A todo momento, funcionários que estavam trabalhando em cima do caminhão tinham que fazer o trabalho de retirar os fios que passavam por cima do transporte para não ficar preso. Durante todo o percurso, o atraso foi ainda maior justamente por conta dessa dificuldade, atrasando a chegada do trio no Campo da Pronaica.