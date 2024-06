SOBE O SOM JUNINO

Flor de Imbuia: conheça a banda que mostra a sonoridade feminina no forró

Elas são uma das bandas apresentadas na edição 2024 do projeto Sobe o Som , do jornal Correio

Eduardo Bastos

Publicado em 23 de junho de 2024 às 11:37

Projeto do Correio dá visibilidade às bandas juninas desde 2021 Crédito: Eduardo Bastos/Correio

O nome da banda é uma homenagem à árvore imbuia, da qual se extrai a madeira para criar a rabeca. E sua sonoridade particular é a flor que brota desse instrumento. Formada exclusivamente por mulheres, Flor de Imbuia (@flordeimbuia) é uma banda de forró tradicional que extrai o melhor da cultura nordestina. Influenciadas por grandes nomes como Marinês, Anastácia, Gonzagão e Dominguinhos, as meninas cantam sucessos e músicas autorais. O primeiro álbum do grupo, “Cantos de Pisar o Chão”, lançado em 2021, aborda temas como amor, ancestralidade, relação com a natureza e suas origens. Confira a agenda da banda em suas redes sociais e acompanhe o forró retado dessas mulheres!

O Sobe Som é uma iniciativa do #correio24horas, lançada no São João de 2021, para apoiar artistas de música independente da Bahia. Com a curadoria de Eduardo Bastos, em 2024, teremos novos grupos e artistas de forró nas nossas redes! Fiquem ligados.