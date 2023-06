Fogos no São João: conheça o desfile tradicional na Bahia que faz referência a Guerra do Paraguai

O São João no interior baiano é motivo de grande animação, e a cidade de Barra, localizada no Oeste da Bahia, se destaca com uma tradição singular. Há mais de um século, os clubes Curuzu, Humaitá e Riachuelo desfilam pelas ruas do município no chamado Desfile dos Fortes, uma manifestação cultural que remete à Guerra do Paraguai.



Essa tradição ganhou vida quando soldados de Barra, cerca de cem pessoas, foram enviados para o maior conflito bélico da América Latina, ocorrido entre 1864 e 1870, e retornaram em segurança à cidade.