SOBE O SOM JUNINO

Forró na Xappa: conheça a história da banda formada por amigos da Cidade Baixa, em Salvador

Eles são uma das bandas apresentadas na edição 2024 do projeto Sobe o Som , do jornal Correio

Eduardo Bastos

Publicado em 23 de junho de 2024 às 11:30

Projeto do Correio dá visibilidade às bandas juninas desde 2021 Crédito: Eduardo Bastos/Correio

A banda Forró na Xappa (@forro.na.xappa) se formou pela amizade entre músicos da Cidade Baixa que eram apaixonados pelo ritmo nordestino. Com uma pegada diferente, o Forró na Xappa faz uma mistura de ritmos quentes e dançantes, que chamam de 'forróaxé'. Suas principais influências musicais são Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José, Jackson do Pandeiro, Estakazero, Adelmário Coelho, Zelito Miranda, Virgílio, Chiclete com Banana, Luiz Caldas e Edson Gomes. Suas composições próprias tem letras cômicas que relatam o cotidiano, como a música 'Ventilador' e 'Carinho'. Confira a agenda da banda em suas redes sociais!

O Sobe Som é uma iniciativa do #correio24horas, lançada no São João de 2021, para apoiar artistas de música independente da Bahia. Com a curadoria de Eduardo Bastos, em 2024, teremos novos grupos e artistas de forró nas nossas redes! Fiquem ligados.