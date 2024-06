música do são joão

Jeanne Lima ultrapassa Del Feliz e Tio Barnabé na votação do Troféu Correio Folia Junina; vote agora

Mais de 115 mil votos já foram computados

Da Redação

Publicado em 23 de junho de 2024 às 09:23

Troféu Correio Folia Junina 2024 Crédito: Gabriel Cerqueira/Correio

Ainda dá tempo para votar e escolher a melhor música do São João 2024 que disputam o Troféu Correio Folia Junina 2024. Mais de 115 mil votos já foram apurados e a disputa está acirrada. Jeanne Lima (com a música 'Amar em off') assumiu a liderança da disputa com 23.66% dos votos. Ela ultrapassou Del Feliz (com a canção 'Tu e eu '), que estava na ponta da votação e agora está em segundo lugar com 21.60%

Já a banda Tio Barnabé (com a canção Me Leva), que começou a votação em primeiro lugar, agora, ocupa o terceiro lugar com 15.31% dos votos.

Os votos serão computados até o dia 28 de junho. Além de Jeanne, Del e Tio Barnabé, há outras 17 bandas/artistas na competição. Com curadoria do jornalista Osmar Marrom Martins, confira aqui as 20 músicas que concorrem neste ano e vote na sua preferida. VOTE AQUI NA SUA PREFERIDA

Disputa pelo troféu Correio Folia Junina está acirrada Crédito: Reprodução

O CORREIO promove, este ano, a 3º edição do Troféu Correio Folia Junina. Tradicional para a escolha da Música do Carnaval, o prêmio ganhou a versão temática em 2022 com mais de 50 mil votos acumulados. Ano passado, a vitória foi de Del Feliz com a canção 'Meu Dengo'. Já em 2022 a escolhida pelos leitores foi 'Dengo Meu', hit de Juliette em parceria com Claudia Leitte e Lucy Alves.