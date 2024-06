FESTA

Joelma, Luiz Caldas e João Gomes: confira as atrações do Pedrão de Itaparica

Celebração para São Pedro terá mais de 13 horas de música

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 11:21

A cantora Joelma Crédito: divulgação

O Pedrão de Itaparica, festa para São Pedro, acontecerá dos dias 29 de junho a 1º de julho com mais de 13 horas de música e entrada gratuita. O palco do Campo Formoso, no Centro Histórico, vai receber, nos três dias de festa, shows de nove atrações de peso do cenário nacional.

No primeiro dia, sábado (29), o público terá a chance de ouvir o vozeirão de Luiz Caldas e dançar horas a fio ao som das duplas Filomena Bagaceira e Flor de Maracujá. No domingo (30), chega a vez de Joelma, João Almeida e o pagode da banda Menos é Mais.

Já na segunda (1º), a terceira e última noite de Pedrão fica sob o comando do piseiro de João Gomes e do sertanejo do baiano Danniel Vieira e de Rafa Almeida, uma das apostas da nova cena musical brasileira. Também se apresentam no festival talentos locais como Cauanzinho, Arroz Doce e Pegando no Tombo.

Para além da decoração típica com balões e bandeirolas, vale destacar as barracas juninas como ponto de encontro para beber e comer milho, pamonha, canjica, quentão, licor e outras delícias entre um show e outro.

Além de dançar e saborear as comidas típicas juninas, o convite que a cidade de Itaparica inclui outras atrações. Para a criançada, vão acontecer atividades animadas infantis. Também haverá um espaço para exposição e venda de artesanato.

Serviço

Pedrão de Itaparica – Festival

Quando: 29 de junho a 1º de julho, a partir das 20h

Onde: Praça Campo Formoso - Loteamento Mandaguari, Itaparica – BA

Realização: Prefeitura de Itaparica

Entrada franca

Programação

Sábado (29/06)

Luiz Caldas, Flor de Maracujá, Filomena Bagaceira, Pegando no Tombo

Domingo (30/06)

Arroz Doce, João Almeida, Menos é Mais, Joelma

Segunda-feira (01/07)

João Gomes, Danniel Vieira, Rafa Almeida, Cauanzinho