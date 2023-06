Oito são presos no São João em Salvador

Oito criminosos foram presos durante os festejos de São João, de 22 a 25 de junho, nos bairros de Patamares, Amaralina, Suburbana e Barris. No período, os roubos em ônibus apresentaram queda de 27%, na comparação com o ano passado.



Na última prisão, um homem foi preso, após PMs do Batalhão reconhecerem o criminoso.



"Tínhamos quase certeza de que ele voltaria e continuamos com as rondas. Encontramos o suspeito no ponto com um simulacro. Impedindo o delito", esclareceu o major Valnei Azevedo, subcomandante do Gêmeos.