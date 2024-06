SÃO JOÃO

Targino Gondim comanda arrasta-pé no Salvador Shopping

Boteco do Ginô acontece nas três primeiras segundas-feiras de junho, na praça de alimentação

Raquel Brito

Publicado em 10 de junho de 2024 às 22:03

Targino Gondim no Boteco do Ginô, no Salvador Shopping Crédito: Paula Froes/CORREIO

Para os amantes do São João, o mês de junho já começa com o forró como trilha sonora. Nos shoppings de Salvador, não é diferente: do início ao fim do mês, o arrasta-pé toma conta das áreas livres dos centros comerciais.

No São João do Salvador Shopping, a praça de alimentação se transforma no Boteco do Ginô nas três primeiras segundas-feiras de junho, com shows liderados pelo cantor Targino Gondim e diferentes convidados. Nesta segunda (10), o convidado foi o cantor Berguinho, ex-vocalista da banda Seu Maxixe.

A atração junina leva o nome e parte do repertório do projeto de 2021, de Gondim, lançado em forma de CD com canções que se firmaram como sucessos de barzinho.

Na versão de show, em pouco mais de uma hora, o forrozeiro e sua sanfona fizeram a multidão dançar ao som de clássicos de todos os ritmos, como Vida de Viajante, de Luiz Gonzaga; Sinônimos, de Chitãozinho e Xororó; Sonhos, de Peninha e Cheia de Manias, do grupo Raça Negra.

Dançando agarradinhos como pede a ocasião, os comerciantes Gabriela Barbosa e Paulo Germano foram ao Boteco do Ginô com outro casal de amigos. Com todas as mesas próximas ao palco ocupadas, eles fizeram uma mesa de bar no pequeno espaço que encontraram disponível.

“Nós improvisamos. Juntamos uma cadeira, colocamos os petiscos e a cervejinha. Como ainda estamos planejando para ver se dará para curtir o São João no interior, já garantimos a curtição aqui antes”, disse Gabriela.

Ao lado de Berguinho, Gondim cantou músicas como A Dama de Vermelho, de Bruno e Marrone e Ainda Ontem Chorei de Saudade, de João Mineiro e Marciano.

Junho é o mês mais movimentado para o anfitrião do Boteco do Ginô, que concorre ao Troféu Correio Folia Junina deste ano com Chiado da Chinela, parceria com o grupo Forró BomTodo. Targino Gondim vê os shows nos shoppings como uma oportunidade de trazer um pouco do São João tradicional do interior para a capital baiana.

“Para mim isso é muito bacana por causa do contato do povo. É um contato bem mais popular, a gente fica mais perto das pessoas. Algumas pessoas vêm para fazer compras, mas, muitas vezes, estão aqui por essa proximidade com o artista e assim fica tudo lindo”, falou.

Uma das pessoas que foi só para dançar ao som do cantor preferido foi a professora aposentada Daniela Valadares, de 57 anos. Fã de Gondim há mais de 20 anos, ela chegou duas horas mais cedo para aproveitar com as amigas Jailda Santos e Leidiane Souza.

“Quando eu o conheci, ninguém sabia quem ele era ainda e tocava nas cidades do interior, em Itororó e Itapetinga. Agora, se posso, sempre vou aos shows. Eu adoro”, declarou.

Não muito longe, uma família de roupas quadriculadas combinando dançava ao som de Pra se Aninhar. A nutricionista Gleide Lemos, 48, e o odontólogo Jordes de Lemos, 49, precisaram insistir, mas, no fim, conseguiram levar os filhos Letícia, 23, e Lucas, 11, para o arrasta-pé.

Gleide e Jordes levaram os filhos, Lucas e Letícia, para o arrasta-pé Crédito: Paula Froes/CORREIO

“É uma época do ano que nos remete à cultura nordestina e nós temos uma identificação muito grande com os nossos costumes. Viabilizar esse momento para as pessoas que não conseguem ir para o interior, por qualquer motivo que seja, é muito bonito”, afirmou Gleide. A persistência teve efeito: nem Lucas, que demorou a aceitar o convite dos pais, resistiu ao ritmo junino. “Até que estou gostando”, disse, sorrindo, ao ser perguntado o que achou do programa em família.

O Boteco do Ginô encerra na próxima segunda-feira, dia 17, às 19h. No último dia, o convidado será o cantor Alexandre Leão.

Confira a programação de São João dos centro comerciais de Salvador e Região Metropolitana abaixo:

Shopping Bela Vista

11/06 (terça): Quadrilha Pampulha (16h) | Zé Fubula (18h)||

12/06 (quarta): Flor Serena (18h)||

13/06 (quinta): Quadrilha Fênix (16h) | Fabinho O Boyzinho (18h)||

14/06 (sexta): Xodó de Pai||

15/06 (sábado): Quadrilha Cristais do Amor (16h) | Chocolate Batidão (18h)||

16/06 (domingo): Aulão de Forró – TooDance (15h) | SOTEROXOTE (18h)

18/06 (terça): Bando Salvador do Forró (18h)||

19/06 (quarta): Aniversário de Ítalo (15h) | Buxixo Piatã FM (18h)||

20/06 (quinta): Mulekas de Ouro (16h) | Kevin (18h)|| 21/06 (sexta): Coral Santo Antônio (16h) | Rapha Garcês (18h)||

22/06 (sábado): Arraiazinho com Tio Paulinho (16h) | As Marias (Trio de Sanfoneiras)||

23/06 (domingo): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h)||

24/06 (segunda): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h)||

25/06 (terça): As Marias (Trio de Sanfoneiras) (18h)

Shopping Paralela

15/06: 16h - Arraiá de Tio Paulinho às 16h, na Praça de Eventos I | 17h30- Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2||

16/06: 16h - Arraiá de Tio Paulinho às 16h, na Praça de Eventos I | 17h30- Aulão do Forrozeiro Ney em frente à loja oficial de São João, piso L2||

22/06: 11h - Aulão da Alpha em frente à loja de oficial de São João, piso L2| 15h - Parada Junina Às 15h|| 23/06: 15h - Parada junina || 29 e 30/06 - Liquida Junina do Shopping Paralela

Shopping da Bahia

Sempre às 17h, o Shopping da Bahia recebe, no 2º piso, e gratuitamente as seguintes apresentações: 11/06: Dan Valente,

12/06: Estakazero,

13/06: TK o rei do bar, 14/06: Colher de Pau e

18/06: Trio Nordestino

Salvador Shopping

Praça Central - Piso L1: 11/06, às 19h - Júlio César||

13/06, às 19h - Jairo Barboza||

18/06, às 19h - Renan Pinheiro||

20/06, às 19h - Jô Miranda||

24/06, às 15h - Augusto de Acordeon

Praça de Alimentação - Piso L3: 12/06, às 19h - Norberto Curvello||

17/06, às 19h - Boteco do Ginô: Targino Gondim e atração convidada

Salvador Norte Shopping

12/06 – Quarta-feira – DIA DOS NAMORADOS - Dan Valente e Kina Rodrigues – Palco Amvox (L3) - 19h||

14/06 - Sexta-feira - Cangaia de Jegue - Praça Central (Piso L1) – 12h às 13h||

14/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (L3) - 18h

15/06 – Sábado - André e Mauro Palco Amvox (L3) – 19h||

16/06 – Domingo - Norberto Curvello (infantil) – Palco Amvox (L3) - 15h||

21/06 - Trio Sanfoneiro - Palco Amvox (L3) – 15h||

21/06 - Apresentação de quadrilhas - Palco Amvox (L3) - 18h|| 22/06 - Trio Sanfoneiro - Palco Amvox (L3) – 15h||

23/06 - Trio Sanfoneiro Palco Amvox (L3) – 15h

Parque Shopping Bahia

11/06: Apresentação de quadrilha junina||

12/06: Transmissão ao vivo do Programa Agito de São João - Parceria com a rádio Bahia FM às 18h com show de Ú Tal do Xote||

13/06: Aulão de Forró com Academia Hemilly Rodrigues||

14/06: Apresentação de quadrilha junina||

15/06: Arraialzinho - Apresentações kids com Pé de Lata às 17h.

Shopping Piedade

Até o dia 15/06, tem Iago & Gilberto, Adelmário Coelho, Flor de Milho, Berguinho, Ú Tal do Xote, Genard, Igor Serravale e Baião Violado.

De 17 a 22/06, o agito fica por conta de Kawanzinho, Cangaia de Jegue, Dinho Santos, Patrick Levi, Symone Morena, Alex e Camargo e Forró Lá de Casa.

Na última semana, de 25 a 29/06, Colher de Pau, Majestoso do Forró, Billial do Forró, Confraria do Forró, Nadine Braga, Rafael Nédia e Raumi e Banda Patuá de Couro animam o shopping. No decorrer dos shows, grupos de dança de salão estarão forrozeando na vila.

Shopping Center Lapa

11/06 - Dulé|| 12/06 - Forró Nós 3||

13/06 - Tenilson Trio||

14/06 - Trio Tome Xote||

15/06 - Karaokê Junino||

17/06 - Legião Forrozeira||

18/06 - Forró Rosa Chá||

19/06 - Matheus Moraes||

20/06 - Adilson Ferraz||

21/06 - Revotrio||

22/06 - Tenilson Trio||

25/06 - Forró Nós Três||

26/06 - Revotrio||

27/06 - Forró Rosa Chá||

28/06 - Matheus Moraes||

29/06 - Samba Junino com Gira

Shopping Itaigara

As segundas, terças e quartas de junho contarão com apresentações do Trio Nordestino.

Nos dias 13 e 20, o cantor Beto Narchi se apresenta no centro comercial e no dia 15, a animação fica a cargo do Grupo Stripulia.

Shopping Paseo Itaigara

11/06 - 18h30: U Tal do Xote ||

22/06 - 15h: Parada junina, com presença de personagens caracterizados e Trio de Forró

Outlet Premium

15/06: Quadrilha fogueira santa, das 16h às 17h| Trio do Dê, das 17h às 19h||

16/06: Aurraial Pet, com desfile de fantasia junina, das 15h às 17h| Amanda Luiquini das 17h às 19h||

22/06: Rogério Lustosa, das 17h às 19h

O Projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio da Sicoob.