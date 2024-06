SOBE O SOM JUNINO

Xodó do Pai: conheça a banda que é formada apenas por pessoas da família; veja vídeo

Eles são uma das bandas apresentadas na edição 2024 do projeto Sobe o Som , do jornal Correio

Eduardo Bastos

Publicado em 23 de junho de 2024 às 11:24

Projeto do Correio dá visibilidade às bandas juninas desde 2021 Crédito: Eduardo Bastos/Correio

A banda Xodó de Pai (@xododepaioficial) não tem esse nome por acaso. Com 18 anos de existência, a banda foi formada quando Luzzo, o pai e idealizador, decidiu se juntar aos filhos para criar um grupo de forró tradicional. O nome é uma homenagem à formação familiar, que além dos filhos, também tem outros parentes na composição do grupo. Suas principais influências são Luiz Gonzaga, seguido por mestres como Dominguinhos, Flávio José e Flávio Leandro. O estilo de forró que tocam é tradicional, trazendo xote, baião e arrasta-pé com músicas atuais, mas mantendo a autenticidade do pé de serra.

A banda tem composições próprias, como "Que Tempo", que fala sobre a vida na roça e "Sorriso Lindo", sobre o primeiro amor. Ambas as músicas são no estilo xote e estão disponíveis no YouTube. Xodó de Pai tem tradição em participar dos arraiás do interior da Bahia, especialmente na região da Chapada Diamantina. A agenda de junho de 2024 inclui apresentações no restaurante Maria Judith, em Lauro de Freitas, todas as quintas-feiras, em Piritiba, no sábado (22), e Miguel Calmon nos dias 23 e 24. Confira a agenda completa em suas redes sociais!

O Sobe Som é uma iniciativa do #correio24horas, lançada no São João de 2021, para apoiar artistas de música independente da Bahia. Com a curadoria de Eduardo Bastos, em 2024, teremos novos grupos e artistas de forró nas nossas redes! Fiquem ligados.