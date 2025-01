saúde

10 dicas para manter a saúde mental em 2025

Veja estratégias para cultivar equilíbrio emocional, produtividade e bons relacionamentos no novo ano

Com a chegada de um novo ano, as possibilidades de reavaliar comportamentos e implementar mudanças se tornam uma oportunidade para construir uma vida mais equilibrada e significativa. Abaixo, a PhD em Neurociências e psicóloga Dra. Leninha Wagner, coordenadora do CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, e a psicóloga Karliny Uchôa, especialista em comportamento humano e saúde mental, compartilham 10 dicas para cultivar equilíbrio emocional, produtividade e relacionamentos saudáveis em 2025. Confira!