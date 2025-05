saúde

3 benefícios do riso para a saúde

Veja como ele pode favorecer o bem-estar físico e mental

O Dia do Riso é comemorado no primeiro domingo de maio — neste ano, no dia 4. A data foi estabelecida em 1998 pelo Dr. Madan Kataria, fundador do movimento mundial de Yoga do Riso. Desde então, é celebrada em todo o mundo. >