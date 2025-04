saúde

3 razões para tomar a vacina da gripe todos os anos

A imunização protege contra casos graves e contribui para a redução de internações hospitalares

Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a campanha de vacinação contra a gripe torna-se ainda mais importante, ajudando a proteger a população, reduzir internações e aliviar a sobrecarga nos serviços de saúde. >

1. Prevenção de casos graves e hospitalizações

Dados do DataSUS revelam mais de 25 mil internações por influenza em 2024, com crianças de 1 a 4 anos e idosos acima de 80 anos sendo os mais vulneráveis. O recente Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta que 11 estados brasileiros já estão em nível de alerta ou risco para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), reforçando a necessidade da vacinação . >

“Todas as faixas etárias são suscetíveis a doenças do trato respiratório e podem evoluir com quadros graves, mas algumas pessoas são mais propensas a complicações, como pneumonias, descompensação de quadros crônicos e até mesmo óbito”, alerta a Dra. Luísa Chebabo. >

2. Atualização da vacina contra novas cepas

O vírus influenza sofre mutações genéticas constantes, tornando a vacina do ano anterior ineficaz contra as novas versões. Em 2025, a vacina trivalente foi atualizada com uma nova linhagem do vírus influenza A H3N2, garantindo maior proteção. “A composição da vacina contra a gripe precisa ser atualizada anualmente para cobrir as cepas do vírus que estarão em circulação naquele período”, explica a Dra. Luísa Chebabo. >