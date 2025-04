saúde

5 atitudes simples que podem reacender o desejo na relação

Entenda por que a vida sexual esfria no casamento e o que fazer para renovar a paixão

No início do relacionamento, tudo parece intenso: troca de olhares, toques espontâneos, beijos demorados e sexo frequente. Porém, a rotina, as responsabilidades e o cansaço acabam se tornando parte do dia a dia do casal — e a intimidade pode acabar ficando em segundo plano. >