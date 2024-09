5 dicas para cozinhar carnes de maneira segura

Muitas pessoas ainda têm o hábito de lavar carne antes de preparar as receitas. Contudo, essa prática, além de ineficaz, pode ser perigosa por diversas razões. O contato da proteína com a água, em vez de prevenir doenças, acaba espalhando microrganismos nocivos à saúde.

A Salmonella , por exemplo, geralmente presente no frango, causa diarreia. Já a Campylobacter , além de diarreia, desencadeia doenças autoimunes. Carnes cruas ou malcozidas podem conter Escherichia coli , enquanto a Vibrio cholerae pode ser encontrada em frutos do mar, ambas causando sintomas como dor abdominal, inchaço, náuseas, vômitos, diarreia e, em alguns casos, febre.

1. Risco de contaminação cruzada

2. Ineficácia na remoção de bactérias

3. Mantenha a cozinha limpa

4. Cozinhe a carne adequadamente

Use um termômetro de alimentos para atingir a temperatura interna recomendada. Algumas doenças são transmitidas devido a carnes cruas ou malcozidas. Com o uso do equipamento, é possível obter o ponto certo no meio da proteína.