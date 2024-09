AUTOCUIDADO

5 dicas para melhorar a saúde mental com a alimentação

Veja como alguns alimentos podem melhorar o humor e ajudar a aumentar os hormônios do bem-estar

A alimentação é importante para a saúde física e tem um impacto significativo no bem-estar emocional e mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 10% da população global sofre de transtornos mentais, com o Brasil destacando-se na América Latina em casos de ansiedade e depressão, afetando quase 19 milhões de pessoas.