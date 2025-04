BEM-ESTAR

5 hábitos para ser mais produtivo (e isso não é sobre fazer mais coisas)

Autor de 'Sete Minutos para aumentar a sua produtividade' dá cinco dicas preciosas

Tharsila Prates

Publicado em 31 de março de 2025 às 23:35

Pequenas mudanças podem transformar a rotina Crédito: Imagem: Rido | Shutterstock

Você sente que o dia passa voando e sua lista de tarefas nunca diminui? Ou pior: gasta mais tempo em determinadas ações, mas elas não geram resultados positivos? No livro 'Sete Minutos para aumentar a sua produtividade', o escritor John Brandon, especialista no assunto há mais de uma década, ensina como pequenas mudanças podem transformar a rotina. >

Mas atenção. Segundo o autor, produtividade eficaz não é sobre fazer mais coisas, mas sim saber o que realmente importa e focar no que faz a diferença.>

John Brandon defende essa produtividade eficaz. É escritor e colunista da revista Forbes, bacharel em jornalismo pela Northwestern University (EUA). Passou mais de uma década no ramo da tecnologia da informação. Seguindo o conselho da esposa, tornou-se escritor e jornalista em 2001. Mais de 10 milhões de pessoas já leram suas obras sobre liderança, produtividade, mentoria e tecnologia. Ele e a esposa, Rebecca, vivem no oeste de Mineápolis, no estado de Minnesota. O casal tem quatro filhos adultos. >

Com apenas sete minutos por dia, Brandon promete ainda ser possível mudar a gestão de tempo, transformar a organização da agenda, romper com hábitos nocivos e conquistar mais progresso em menos horas trabalhadas. Que tal colocar a mão na massa agora? Confira as dicas:>

- Comece o dia com um planejamento rápido: antes de mergulhar nas atividades, reserve sete minutos para definir as prioridades. Anote as três tarefas mais importantes e direcione sua energia para elas. Isso evita a sensação de estar sempre apagando incêndios e traz mais controle.>

- Faça primeiro o mais importante: ao longo do dia, sua energia e capacidade de concentração diminuem. Por isso, Brandon sugere começar pelo que realmente importa. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, por exemplo, reserva a manhã para as reuniões mais desafiadoras, pois sabe que esse é seu momento mais produtivo.>

- Defina horários específicos para checar e-mails: abrir a caixa de entrada constantemente desvia o foco. Para evitar esse desperdício de tempo, estabeleça períodos fixos para respondê-los. Isso permite que você trabalhe com mais atenção nas tarefas essenciais. Isso vale também para as redes sociais, hein?>

- Faça pausas estratégicas a cada 90 minutos: trabalhar por longos períodos sem descanso reduz a produtividade. A cada 1h30, faça uma pausa de cinco a dez minutos para recarregar a mente. Pequenos intervalos incentivam a manter o foco e aumentam o rendimento durante o dia.>