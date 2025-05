saúde

6 alimentos saudáveis para combater o intestino preso

Conheça ingredientes naturais que podem estimular o trânsito intestinal e melhorar sua qualidade de vida

Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

As causas da prisão de ventre são variadas e, algumas vezes, pode estar associada a hábitos de vida, como baixa ingestão de líquido e de fibras, além de falta de atividade física regular. Todavia, pode também estar ligada a outros fatores, como o uso de determinados medicamentos, quadros como depressão e ansiedade, doenças metabólicas, como diabetes e hipotireoidismo, além de doenças neurológicas. >

A alimentação tem papel essencial no funcionamento do intestino . Incluir alimentos ricos em fibras e manter uma boa hidratação ajudam a regular o trânsito intestinal, pois elas aumentam o volume e a umidade das fezes, facilitando sua eliminação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. >