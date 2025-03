saúde

7 benefícios do pepino para saúde e como consumi-lo

Esse vegetal refrescante pode auxiliar na hidratação e melhorar o processo de digestão

Portal Edicase

Publicado em 24 de março de 2025 às 19:07

O pepino é versátil e ajuda a hidratar o organismo Crédito: Imagem: itor | Shutterstock

O pepino ( Cucumis sativus ) é um fruto versátil e popular, pertencente à família das cucurbitáceas, a mesma da abóbora, melancia e melão. Originário da Índia, é cultivado há milhares de anos e se espalhou por todo o mundo, adaptando-se a diversos climas. >

Composto principalmente por água, o pepino é conhecido por suas propriedades hidratantes e refrescantes, sendo um alimento leve e de baixo teor calórico. Além de sua versatilidade gastronômica, oferece diversos benefícios à saúde. Veja a seguir! >

1. Auxilia na perda de peso

Devido ao seu baixo teor calórico e alto conteúdo de água e fibras , o pepino promove sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e contribuindo para dietas de emagrecimento. Além disso, ele é um excelente substituto para alimentos mais calóricos em lanches e refeições. >

2. Hidrata o organismo

O consumo de pepino auxilia na manutenção da hidratação corporal, sendo especialmente benéfico em dias quentes ou após atividades físicas intensas. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o pepino é formado em 95% de água. A hidratação é fundamental para diversas funções do organismo, como a regulação da temperatura corporal, a circulação sanguínea e a eliminação de toxinas. >

3. Possui ação antioxidante

O pepino contém antioxidantes que combatem os radicais livres, moléculas que causam danos às células e estão associadas ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas. Esses compostos ajudam a reduzir inflamações no corpo, melhorando a imunidade e protegendo contra diversas enfermidades. >

4. Ação antibacteriana e antifúngica

O pepino contém compostos bioativos que demonstram propriedades antifúngicas e antibacterianas naturais. Além disso, o alto teor de água e antioxidantes contribui para fortalecer o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções fúngicas. >

O estudo “Antimicrobial Activities Of Cucumber (Cucumis Sativas) Extract On Microorganisms “, publicado no International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS), mostrou que o extrato do pepino, devido à presença da poliamina espermidina, apresenta alta atividade antibacteriana e antifúngica contra microrganismos nocivos ao organismo. >

As fibras do pepino auxiliam o processo de digestão Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

5. Promove a digestão

As fibras presentes no pepino estimulam o trânsito intestinal , prevenindo a constipação e promovendo um sistema digestivo mais equilibrado. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos. >

6. Ação anti-inflamatória

O pepino contém compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias, como flavonoides, taninos e cucurbitacinas. Seu consumo pode ajudar a reduzir a inflamação, aliviar dores articulares e musculares e contribuir para uma melhor recuperação após atividades físicas intensas. >

O estudo “ Anti-inflammatory Activity of Cucumis sativus L. ”, publicado no British Journal of Pharmaceutical Research, realizou testes com ratos que demonstraram que o extrato do pepino tem efeito anti-inflamatório e, ao contrário dos remédios sintéticos, não causa efeitos colaterais dependendo da dose. Isso sugere que o alimento pode ajudar no controle da inflamação. >

7. Melhora a saúde da pele

Rico em antioxidantes, vitaminas A, C e E, além de compostos anti-inflamatórios, o pepino contribui para a saúde da pele . Seu efeito hidratante mantém a pele mais viçosa e hidratada, enquanto seus antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce. >

Além do consumo, ele pode ser aplicado diretamente na pele, em máscaras caseiras ou na área dos olhos para reduzir inchaços e olheiras. “Quando aplicado topicamente, os pepinos podem fortificar as células para que possam se manter hidratadas e trabalhar nos níveis mais altos. Na área dos olhos, a hidratação é imensamente benéfica, uma vez que essa é uma região de pele extremamente fina”, diz a dermatologista Dra. Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia. >

Formas de consumir o pepino

Além de todos esses benefícios, o pepino pode ser incorporado à alimentação de diversas maneiras: >

Saladas variadas: combine o pepino com outros vegetais, frutas e molhos para salada criar refrescantes e nutritivas;

Sanduíches e wraps: adicione fatias finas de pepino para dar crocância e frescor aos lanches;

Conservas caseiras: prepare picles de pepino para acompanhar pratos diversos ou como petisco;

Sucos e smoothies: bata o pepino com outras frutas e vegetais para obter bebidas hidratantes e saudáveis;

Sopas frias: utilize o pepino como base para sopas geladas, ideal para dias quentes, como o gaspacho tradicional. >

Cuidados importantes