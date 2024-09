Edicase Brasil

7 benefícios dos nutrientes para a saúde dos idosos

O cuidado com a alimentação é essencial para garantir um envelhecimento saudável

O Brasil tem mais de 32 milhões de idosos, representando 15,6% da população, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas indicam que esse número deve aumentar nos próximos anos, impulsionado pela queda nas taxas de natalidade.

O Dia Nacional do Idoso, celebrado em 27 de setembro, se trata de uma data que vem para referenciar a importância dos cuidados com a população idosa, além de ajudar a promover qualidade de vida e envelhecimento saudável.

Segundo Camile Zanichelli, nutricionista da Always Fit , plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, a terceira idade tem olhado cada vez mais para a saúde e o bem-estar. Assim, além do cuidado com a alimentação, a suplementação de alguns nutrientes pode ser indicada por um médico ao identificar a necessidade.