7 hábitos de atletas para incorporar na sua rotina

Especialista explica como adotar ações simples que podem melhorar seu desempenho

Publicado em 2 de abril de 2025 às 13:09

A rotina dos atletas ajuda a manter um estilo de vida mais saudável Crédito: Imagem: BalanceFormCreative | Shutterstock

A rotina dos atletas exige disciplina, dedicação e esforço constantes. Para alcançar a excelência, eles cuidam da alimentação, equilibram trabalho e descanso e mantêm o controle emocional. No entanto, assim como qualquer outra pessoa, também enfrentam desafios que afetam a performance, como o esgotamento físico e mental, a queda na autoconfiança e a ansiedade, que podem ser evitados com cuidados simples e eficazes.

Incorporar práticas de autocuidado na rotina pode fazer toda a diferença em momentos de estresse e pressão, situações que todos enfrentamos ao longo da vida. "Seja para melhorar o desempenho em uma competição ou no trabalho, para aumentar a produtividade ou simplesmente manter um estilo de vida mais equilibrado e saudável, é essencial cuidar do corpo como um todo", explica Rubia Buch Romero, nadadora profissional e autora do livro "Mentalidade e Nadador".

Segundo Rubia Buch Romero, práticas diárias são essenciais para o desenvolvimento pessoal. A especialista traz 7 dicas sobre como adotar ações simples que podem melhorar seu desempenho e ajudá-lo a alcançar altos níveis de sucesso. Confira!

1. Tenha uma rotina bem definida

Organize seu tempo de maneira realista, equilibrando o trabalho e as demandas pessoais, sempre respeitando seus limites e as prioridades do momento. Com o tempo, conforme for conquistando suas metas, desafie-se mais, incluindo novos objetivos no seu plano. Afinal, como em qualquer esporte, quanto mais dedicação, mais resultados.

2. Inclua momentos de lazer e descanso na rotina

Momentos de relaxamento e descanso são fundamentais para recuperar o corpo e a mente depois de um dia intenso de trabalho ou treino. Assim como os atletas priorizam boas noites de sono antes das grandes competições, é essencial dar ao corpo e à mente o merecido descanso para o próximo desafio. Inclua também pausas e momentos prazerosos ao longo do dia para recarregar as energias e evitar o desgaste. O descanso é o combustível para manter o desempenho lá em cima.

3. Mantenha uma alimentação equilibrada

A dieta é o ponto de partida para garantir os nutrientes e a energia necessários para manter o corpo em alto rendimento. Atletas seguem planos alimentares específicos para atender às suas necessidades e não devem ser copiados sem a orientação de um especialista. Porém, todos podem se beneficiar de alimentos nutritivos e saudáveis e da ingestão adequada de água para manter o bom funcionamento do organismo. >

Praticar exercícios regularmente melhora o bem-estar físico e mental Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

4. Mantenha-se ativo

Mesmo fora da piscina, do campo ou da quadra, atletas profissionais seguem uma rotina constante de exercícios. Manter o corpo em movimento é essencial para o bem-estar geral e traz benefícios como fortalecimento muscular, prevenção de lesões e melhoria da flexibilidade. Incorporar atividades físicas no dia a dia não só melhora o condicionamento, mas também contribui para a saúde mental e a disposição, deixando você mais preparado para qualquer desafio. >

5. Trabalhe a disciplina e a persistência

A jornada para alcançar objetivos pessoais ou profissionais nem sempre é fácil, e manter a disciplina pode ser desafiador. No entanto, a dedicação e a persistência tornam os resultados mais gratificantes. Manter o foco, mesmo diante das dificuldades, fortalece a confiança necessária para superar qualquer obstáculo. Lembre-se de que nenhum atleta vence todas as provas, e os erros são oportunidades de aprendizado. >

6. Cuide da saúde mental

O preparo psicológico para lidar com o estresse é essencial em qualquer área da vida. Controlar a ansiedade e manter a calma em momentos desafiadores faz toda a diferença, e no esporte isso não é diferente. Atletas enfrentam pressões constantes e, muitas vezes, precisam trabalhar a inteligência emocional com o apoio de profissionais especializados. Técnicas como meditação, respiração controlada, afirmações positivas e pausas ocasionais também ajudam a aliviar o estresse e recarregar as energias.

7. Busque sempre evoluir

A mentalidade de crescimento e o aprendizado contínuo são fundamentais para transformar tanto a vida profissional quanto pessoal. Buscar formas de aperfeiçoamento e aprender coisas novas são pilares do desenvolvimento. Assim como os atletas que estão constantemente aprimorando suas técnicas e estratégias, é importante ter a consciência de que sempre há algo em nós que pode ser melhorado.