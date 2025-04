saúde

8 alimentos para incluir na dieta detox

Com opções acessíveis e saborosas, é possível ajudar o organismo a eliminar toxinas

Alimentos detoxificantes favorecem a saúde e o bem-estar do corpo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A dieta detox, também conhecida como dieta da desintoxicação, oferece inúmeros benefícios para a saúde. Com uma variedade de frutas, legumes, verduras e até grãos, ela é rica em nutrientes que contribuem para a limpeza do organismo, ajudando a eliminar toxinas e substâncias prejudiciais que podem acumular-se ao longo do tempo no corpo. >

Além disso, é um programa alimentar que visa o consumo de alimentos naturais e saudáveis, favorecendo a função intestinal e o processo de emagrecimento. “O objetivo da dieta é a identificação, eliminação e redução de toxinas (antinutrientes), modulação do paladar e recuperação da atividade funcional do organismo, corrigindo funções digestivas e a permeabilidade alterada do intestino”, explica a nutricionista funcional Helouse Odebrecht. >

A seguir, confira 8 alimentos detox para incluir na dieta e ter uma alimentação mais saudável! >

1. Gengibre

Devido aos potenciais benefícios para a saúde, o gengibre é um alimento frequentemente utilizado na dieta detox. Com propriedades antioxidantes, ele contém bioativos, como o gingerol, que ajudam a reduzir a inflamação do corpo e combatem os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo (desequilíbrio na produção de compostos oxidantes) e aumentando o metabolismo, já que também possui efeito termogênico. >

2. Couve-flor

A couve-flor é um alimento versátil e saudável que pode ser uma ótima adição na sua alimentação. Rica em fibras que auxiliam na regulação do intestino, ela contém antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que protegem as células contra danos oxidativos e apoiam o funcionamento adequado do sistema imunológico. Além disso, detém propriedades anti-inflamatórias que reduzem a inflamação do corpo. >

3. Quinoa

A quinoa é um alimento altamente nutritivo e uma excelente fonte de proteínas de qualidade. Com propriedades desintoxicantes, como a vitamina E e os compostos fenólicos, ela contribui para a proteção das células contra danos oxidativos. >

Além disso, o estudo “Preventive effect of quinoa polysaccharides on lipopolysaccharide-induced inflammation in mice through gut microbiota regulation” , publicado no International Journal of Biological Macromolecules e conduzido em camundongos com inflamação induzida, mostrou que os polissacarídeos da quinoa reduziram substâncias inflamatórias no corpo, melhoraram a barreira intestinal e aumentaram a diversidade da microbiota, além de elevar a produção de antioxidantes naturais, mecanismos fundamentais para auxiliar o organismo a eliminar toxinas. >

4. Limão

O limão é uma fruta cítrica bastante utilizada na culinária e detém propriedade antioxidantes fundamentais para o organismo, como o ácido cítrico, que estimula as enzimas do fígado e auxilia no processo de desintoxicação. Além deste, ele também fornece uma boa quantidade de vitamina C, um poderoso antioxidante para a saúde. >

A lentilha é rica em vitaminas, proteínas e fibras Crédito: Imagem: SMarina | Shutterstock

5. Lentilha

A lentilha é uma importante fonte de vitaminas, proteínas e fibras. Com baixo índice glicêmico, ela não causa picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue após o consumo, o que é importante durante uma dieta detox. Rica em nutrientes como o ferro e vitaminas do complexo B, ela também ajuda a regular o funcionamento intestinal, prevenindo a constipação e facilitando o emagrecimento. >

6. Abacaxi

O abacaxi é uma fruta refrescante e deliciosa que pode ser facilmente inserida nas dietas detox, principalmente por ser conhecida por suas propriedades diuréticas, que ajudam a aumentar a produção de urina e, consequentemente, a eliminação de toxinas e resíduos do corpo. Rica em bromelina, a fruta também possui propriedades digestivas e anti-inflamatórias, que reduzem a inflamação do corpo e melhoram a digestão. >

7. Laranja

Fonte de vitamina C , a laranja é um alimento antioxidante poderoso que auxilia na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres. Durante uma dieta detox, a fruta é importante para fornecer ao corpo nutrientes que promovem saúde e fortalecem o sistema imunológico. Além da vitamina C, ela também contém substâncias como os flavonoides, que protegem o corpo contra o estresse oxidativo e desempenham um papel importante na prevenção de doenças cardiovasculares. >

8. Pepino

O pepino é um alimento altamente hidratante. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é formado em 95% de água, sendo excelente para auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. Rico em antioxidantes como a vitamina C e os flavonoides, ele contribui para a redução da inflamação e possui propriedades diuréticas naturais, que ajudam na limpeza dos rins e no controle da retenção de líquidos , favorecendo o processo de desintoxicação. >

