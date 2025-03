saúde

8 riscos e benefícios de consumir sal antes do treino

Indrediente é um eletrólito essencial para o funcionamento do organismo, mas deve ser usado com cautela

Com o crescente interesse das pessoas em potencializarem o desempenho nos treinos, uma prática que tem chamado a atenção é o consumo de um sachê de sal antes da atividade física. Embora a prática possa ajudar atletas e entusiastas da vida fitness com alguns benefícios, é crucial compreender tanto as vantagens quanto os potenciais riscos desse consumo. >