Descubra a frequência de treino ideal para alcançar seus objetivos

Especialista ensina como definir as atividades físicas de acordo com o seu nível de condicionamento e metas

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas aproveitam para estabelecer novas metas relacionadas à saúde e ao condicionamento físico. Assim, dúvidas sobre a frequência e o tempo de treino ideais para atingir os resultados desejados costumam surgir. Segundo Lucas Kobol, especialista técnico da Bio Ritmo, marca fitness high-end, a resposta não é tão simples, pois o resultado do treino depende do seu objetivo, da intensidade dos treinos e do seu nível de aptidão.