TERCEIRA IDADE

Entenda o que leva metade dos idosos a sofrer quedas; saiba como se prevenir

Pelo menos 40% dos idosos brasileiros acima de 80 anos sofrem quedas

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia estima que, anualmente, 40% dos idosos com 80 anos ou mais sofrem quedas. Quando acontecem, esses episódios não apenas podem causar dores e ferimentos momentâneos, como também pode desenvolver lesões e problemas mais graves de saúde. Apesar do problema ser comum, o médico ortopedista Alexandre Meirelles ressalta que o ato de cair não pode ser normalizado, sendo necessário o conhecimento sobre as causas para a montagem de uma estratégia de prevenção adequada. >

“São muitos os casos de urgências, predominantemente de idosos, com fraturas do fêmur proximal após quedas da própria altura, e com indicação cirúrgica. A minha tia, fez cirurgias de correção de fraturas. No todo, serão realizadas entre 24 e 48 horas após a ocorrência, dada a gravidade dos casos. O tratamento conservador é uma exceção, sendo direcionado apenas aqueles com risco de morte imediata”, conta o médico. >