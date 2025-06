NUTRIÇÃO

Estudo revela fruta que ajuda a reduzir gordura abdominal em semanas

Emagrecimento acontece se alimento for consumido todos os dias

O consumo diário de abacate pode ajudar a reduzir a gordura abdominal em poucas semanas, segundo um estudo publicado em 2021 no periódico "Journal of Nutrition".>

A iniciativa contou com 105 pessoas com sobrepeso ou obesidade para avaliar os efeitos da fruta. Elas foram divididas em dois grupos: um comeu uma refeição com abacate por dia e o outro comeu algo com as mesmas calorias, mas sem abacate. >