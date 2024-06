SAÚDE

Excesso de ômega-3 pode aumentar o risco de derrame

Tal resultado foi atrelado aos participantes saudáveis. Já nos pacientes com doenças cardiovasculares, a ingestão regular das cápsulas de óleo de peixe mostrou uma ação protetora. Ou seja, houve uma discrepância nos impactos ao organismo de acordo com os perfis.

Para chegar a essas conclusões, pesquisadores de universidades da China, da Europa e dos Estados Unidos analisaram dados de mais de 415 mil adultos, por 12 anos, vindos do UK Biobank – um estudo britânico que avalia as condições de saúde de meio milhão de voluntários. Os cientistas, no entanto, enfatizaram que se trata de um estudo observacional, isto é, que não estabelece uma relação de causa e efeito. Eles salientaram ainda que há a necessidade de novas investigações antes de condenar a substância, conhecida justamente por agir em prol da saúde cardiovascular.

O nutrólogo Celso Cukier, do Hospital Israelita Albert Einstein, também levanta algumas questões sobre o trabalho. “Não há a especificação sobre as dosagens consumidas pelos participantes e nenhuma distinção das quantidades de EPA e DHA”, observa.

Essas siglas se referem aos tipos de ômega mais investigados pela ciência e que compõem os suplementos de óleo de peixe. Enquanto o ácido eicosapentaenoico (EPA) está envolvido com a blindagem das artérias, o ácido docosahexaenoico, (DHA) aparece em estudos por zelar pela saúde do cérebro. Há evidências, inclusive, de que o DHA atua na diminuição do risco de Alzheimer e da ansiedade. Ambos teriam ainda ação anti-inflamatória. “Mas as pesquisas são frágeis. Existe a necessidade de mais estudos antes de atestar todos os benefícios”, afirma o especialista.