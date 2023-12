Nutricionista ensina a desinchar após festas de fim de ano; veja receitas

Fim de ano é sinônimo de festas e celebrações e, na maioria dos casos, de uns quilinhos extras. Esse aumento na balança também é causado pela retenção de líquidos. Para dar uma desinchada após esse período de pé na jaca, a nutricionista Carolina Dias dá algumas dicas. Segundo ela, é comum sentir os efeitos dos excessos alimentares no corpo. O exagero alimentar pode resultar em desconfortos, sensação de inchaço e diversos desequilíbrios gastrointestinais, além de outras complicações para pessoas com intolerâncias e restrições alimentares.

"Começar com uma hidratação adequada é essencial para purificar o corpo de substâncias nocivas. Além disso, bebidas diuréticas como chás são aliadas nesse processo, pois ajudam a eliminar a retenção de líquidos. Diversas plantas possuem propriedades diuréticas e desintoxicantes, contribuindo para esse efeito", explica Carolina Dias, especialista em nutrição e sócia da Clínica Carolina Dias.

“Para potencializar esse processo de eliminar toxinas do organismo, é essencial manter uma alimentação cuidadosa. Evite o consumo de alimentos ricos em sódio e açúcar para não prolongar a sensação de inchaço e aposte em alimentos funcionais. Momentaneamente, é recomendado evitar laticínios, carne vermelha, cafeína e álcool, além de passar 3 dias com uma dieta com carboidrato abaixo de 100g por dia. Em contrapartida, busque incluir mais vegetais, legumes e frutas em suas refeições”, recomenda Carolina.