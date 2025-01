SAÚDE

Proposta da ANS sobre mamografias gera críticas de entidades médicas e mobiliza a PGR

Sociedades médicas entendem que proposta poderia dificultar o acesso de mulheres abaixo dos 50 anos ao exame

Uma proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) gerou críticas entre sociedades médicas nesta semana e mobilizou a Procuradoria-Geral da República. No centro do debate estão as orientações para a realização de mamografias na rede particular.>