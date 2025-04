CASOS MUITO RAROS

Reações a vacinas em bebês: quais os riscos e quando procurar ajuda médica

Pediatra explica o que fazer quando criança apresentar sintomas pós-vacina

Yan Inácio

Publicado em 30 de abril de 2025 às 05:15

Vale ressaltar que os imunizantes são comprovadamente seguros e eficazes Crédito: Freepik

A morte de um bebê de dois meses após tomar vacinas de rotina nesta segunda-feira (28), em São Cristóvão, levantou questões sobre as possíveis reações causadas pelos imunizantes. Apesar de serem comprovadamente seguros e eficazes, eles podem apresentar chances mínimas de reações graves. Saiba quais são os possíveis sintomas e o que fazer caso aconteçam. >

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o bebê identificado como Brian Vinícius Morais Primo apresentou mal-estar depois de tomar três imunizantes: rotavírus por via oral e pneumocócica e pentavalente por injeção. O pediatra e neonatologista Samir Nahass explica que as reações a esses tipos de vacinas são “relativamente altas no que se refere a reações leves e locais.” >

As mais comuns são dor, vermelhidão e inchaço no local da injeção no caso das injetáveis. Quando atinge o corpo inteiro, pode ocorrer febre baixa - mais comum com a pentavalente. Além de irritabilidade, choro, sonolência e agitação ou vômito e diarreia leves, no caso do rotavírus.>

Nahass destaca que essas reações são sinais de que o sistema imunológico do bebê está respondendo à vacina. “A maioria dos bebês experimentará pelo menos uma dessas reações após a vacinação, que geralmente se resolvem em poucos dias sem necessidade de intervenção médica”, aponta. Entretanto, esses reações se tornam um sinal de alerta quando incluem:>

- Febre alta (acima de 38,5°C que não melhora com medicação).>

- Choro persistente e inconsolável.>

- Sonolência excessiva ou dificuldade para acordar.>

- Vômitos em jato ou repetidos.>

- Dificuldade para respirar, chiado no peito ou respiração rápida.>

- Manchas vermelhas ou roxas na pele.>

- Inchaço nos lábios ou na língua.>

- Flacidez ou perda de tônus muscular.>

Em qualquer sinal de reação incomum ou grave, os pais ou cuidadores devem procurar imediatamente o serviço de saúde que realizou a vacinação ou um serviço de emergência. É fundamental que os profissionais de saúde estejam preparados para reconhecer e manejar possíveis reações alérgicas.>

Casos graves e raros

O médico reforça que as chances de reações alérgicas graves ou outros sintomas adversos são extremamente raros. "Esses eventos ocorrem em uma frequência muito baixa, estimada em menos de um caso por milhão de doses aplicadas, dependendo da vacina e da população estudada”, detalha.>

Mas a causa mais grave de morte associada a uma reação alérgica a vacinas é a anafilaxia, que é potencialmente fatal e ocorre rapidamente após a exposição ao alérgeno - os componentes da vacina. Se não tratada imediatamente com adrenalina e suporte médico adequado, a anafilaxia pode levar à parada cardiorrespiratória e óbito em poucos minutos. Os sintomas incluem:>

- Dificuldade respiratória grave (falta de ar, chiado no peito, aperto na garganta). >

- Queda repentina da pressão arterial (hipotensão).>

- Perda de consciência.>

- Inchaço nos lábios, língua e garganta.>

- Erupção cutânea generalizada e urticária.>

- Vômitos e diarreia intensos.>

“É importante ressaltar que a anafilaxia pós-vacinação é extremamente rara, e os postos de saúde são equipados e os profissionais treinados para reconhecer e tratar essa emergência”, afirma Nahass. No caso do bebê que morreu, o pediatra especula que ele pode ser portador de uma condição de saúde ainda não diagnosticada que poderia estar associada ao evento.>

Entenda o caso

O bebê, identificado como Brian Vinícius Morais Primo, foi levado pela mãe à unidade de saúde para imunização com as vacinas direcionadas para sua idade: rotavírus, por via oral e as injetáveis, pneumocócica e pentavalente. Após a aplicação das vacinas, o bebê começou a apresentar mal-estar. A equipe da unidade realizou esforços para salvar a vida da criança, com apoio do Serviço Médico de Urgência (Samu), mas ela não resistiu. >