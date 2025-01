SUA SAÚDE

Saiba por que atividades físicas são indicadas para prevenção e controle do câncer

Inca alerta que a prática regular de exercícios reduz significativamente o risco de diversos tipos de câncer, como os de mama, próstata, endométrio, cólon e reto

Quando se fala da prática de atividade física, as pessoas remetem logo à ideia de saúde, de qualidade de vida, da busca por um corpo definido... Pra quem não aderiu ainda à rotina de uma vida em movimento, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) traz mais um alerta que serve de incentivo: a prática de atividade física é indicada para além da qualidade de vida geral, mas como estratégia essencial para prevenção e controle do câncer.

De acordo com o Inca, alinhado à Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC), a prática regular de exercícios reduz significativamente o risco de diversos tipos de câncer, como os de mama, próstata, endométrio, cólon e reto. Além disso, beneficia pacientes em tratamento, ajudando a melhorar a aptidão cardiorrespiratória, o estado psicossocial, o sono e a qualidade de vida, além de reduzir a fadiga e prevenir o comprometimento funcional.

Um levantamento realizado em 2019 aponta que, apenas 40% da população brasileira adulta (acima de 18 anos) é fisicamente ativa no tempo livre, enquanto 37% é considerada insuficientemente ativa. Há, ainda, desigualdades de acesso à atividade física: mulheres, idosos, pessoas negras e indivíduos com menor escolaridade são os grupos mais prejudicados.

Na prática, isso significa que a inatividade física na população tem impacto direto nos custos do Sistema Único de Saúde (SUS). O Inca estima, por exemplo, que, em 2018, R$ 94,7 milhões dos gastos federais com atenção oncológica no sistema público foram atribuíveis à inatividade física no tempo livre. Se nada mudar, esse valor pode atingir R$ 146,9 milhões em 2030. No entanto, uma redução de 10% nesses dados de sedentarismo poderia gerar economia de R$ 20,4 milhões até 2040.