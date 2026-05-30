'RÁPIDA EVOLUÇÃO'

Surto de ebola avança no Congo e já soma 18 mortes; OMS monitora casos em Uganda

Organização Mundial da Saúde confirma 134 infecções e alerta para expansão geográfica da doença

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 16:28

OMS elevou o risco de disseminação nacional do vírus no Congo para o nível 'muito alto' Crédito: Shutterstock

O surto de ebola que atinge o norte da República Democrática do Congo continua avançando e já provocou 18 mortes, segundo atualização divulgada sexta-feira (29) pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A agência da ONU confirmou 134 casos da doença e alertou para a rápida evolução da epidemia, que já ultrapassou as fronteiras congolesas e registra transmissão em Uganda.

De acordo com a OMS, o número de casos confirmados aumentou em 49 desde o último balanço, publicado em 21 de maio. No mesmo período, foram registradas mais oito mortes. A organização também investiga 906 casos suspeitos e 223 óbitos que podem estar relacionados ao vírus.

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A situação preocupa autoridades de saúde devido ao ritmo de expansão da doença. Em sua avaliação mais recente, a OMS afirmou que o surto segue crescendo em número de casos, alcance geográfico e transmissão entre países.

Um dos casos confirmados envolve um cidadão norte-americano que atuava no atendimento a pacientes infectados na República Democrática do Congo. Ele foi transferido para a Alemanha, onde recebe tratamento especializado.

O epicentro da epidemia está na província de Ituri, responsável por 88% dos casos confirmados. As cidades de Bunia, Rwampara, Mongbwalu e Nyankunde concentram a maior parte das infecções registradas até o momento.

A OMS destaca que as equipes de resposta enfrentam obstáculos significativos para conter o avanço da doença, incluindo dificuldades no rastreamento de contatos, problemas de segurança em áreas afetadas e limitações na estrutura de isolamento e atendimento aos pacientes.

A gravidade da situação também foi ressaltada por Rolando Gómez, chefe da Seção de Imprensa e Relações Externas do Serviço de Informação das Nações Unidas (UNIS) em Genebra. Segundo ele, a crise humanitária na região se agrava em meio a relatos de cerca de 150 civis mortos nos últimos dias na província de Ituri devido à violência local.

Em Uganda, país vizinho, foram confirmados sete novos casos desde a última atualização da OMS. Ao todo, o país registra nove infecções confirmadas e uma morte associada ao ebola. As autoridades sanitárias acompanham atualmente 436 pessoas que tiveram contato com pacientes infectados.