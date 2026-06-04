Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vacina contra gripe precisa ser tomada todos os anos? Veja o que diz o especialista

Médico alerta que os sintomas da gripe e da covid podem ser muito semelhantes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:59

Salvador terá vacinação contra gripe de graça para toda a população a partir desta segunda-feira (1º); veja onde tomar
Vacina contra gripe precisa ser tomada todos os anos?  Crédito: Divulgação

Com a proximidade e a chegada  do período de temperaturas mais baixas sempre aumenta a circulação de vírus respiratórios e junto com eles surge uma dúvida recorrente: é mesmo necessário se vacinar contra a gripe todos os anos? A resposta é sim. Segundo o epidemiologista do Grupo Fleury, detentor da Diagnoson a+ na Bahia, José Geraldo Leite Ribeiro, a vacinação anual é necessária porque o vírus influenza sofre mutações frequentes, o que exige atualização periódica da fórmula vacinal.

“Sob orientação da Organização Mundial da Saúde, essa reformulação é feita a partir das análises de uma rede internacional de vigilância que monitora os vírus em circulação em diferentes regiões do mundo”, explica o especialista. Neste ano, as vacinas foram atualizadas para as cepas com maior circulação global. A vacina tetravalente, indicada a partir dos seis meses de idade, protege contra quatro tipos de vírus: duas linhagens de influenza A (H1N1 e H3N2) e duas linhagens de influenza B. Já a Efluelda, indicada para pessoas com mais de 60 anos, é trivalente em 2026. A linhagem Yamagata foi retirada da formulação por não apresentar circulação desde 2023, sem comprometer a proteção oferecida.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
1 de 18
Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

De acordo com o epidemiologista, a resposta imunológica adequada ocorre em até duas semanas após a aplicação. A proteção máxima costuma durar entre três e quatro meses, com efeito residual que pode se estender por até um ano. Por isso, a recomendação é se vacinar antes do período de maior circulação viral, geralmente entre março e maio.

Leia mais

Imagem - Salvador terá vacinação contra gripe de graça para toda a população a partir desta segunda-feira (1º); veja onde tomar

Salvador terá vacinação contra gripe de graça para toda a população a partir desta segunda-feira (1º); veja onde tomar

Imagem - Quase 70% dos idosos de Salvador ainda não tomaram vacina contra a gripe

Quase 70% dos idosos de Salvador ainda não tomaram vacina contra a gripe

Para idosos, a Efluelda apresenta diferencial importante: contém quatro vezes mais antígenos do que a vacina convencional, elevando em cerca de 24% a eficácia nessa faixa etária. “Com o envelhecimento, o sistema imunológico tende a responder com menos intensidade. A dose reforçada ajuda a compensar essa diferença”, explica o médico José Geraldo. Segundo o especialista, não há aumento relevante de efeitos adversos em relação à vacina padrão, e o esquema permanece anual, com dose única.

Entre crianças de seis meses a oito anos que nunca receberam a vacina, o esquema inicial prevê duas doses, com intervalo de um mês. Nos anos seguintes, basta uma dose anual. “Vale a regra: crianças que receberam duas doses na primeira vacinação devem receber apenas uma dose nos anos posteriores”, esclarece o médico. A partir dos nove anos, o esquema vacinal é o mesmo dos adultos.

Crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas, pois ainda não há evidências suficientes de eficácia e segurança nessa faixa etária. “A melhor forma de proteção para esse grupo é a vacinação da gestante, que transfere anticorpos ao bebê”, orienta. Pessoas com alergia a ovo também podem receber a vacina normalmente. Segundo o especialista, a quantidade residual presente na formulação é insuficiente para provocar reações na maioria dos casos. Apenas pacientes com histórico de anafilaxia grave devem buscar orientação médica antes da aplicação.

O que a vacina não previne

A vacina contra gripe não protege contra resfriados provocados por outros vírus respiratórios, como rinovírus, adenovírus, metapneumovírus e vírus sincicial respiratório. “Ela imuniza exclusivamente contra a gripe causada pelo influenza”, reforça o epidemiologista. Essa distinção ajuda a explicar por que algumas pessoas acreditam ter adoecido mesmo após a vacinação.

As reações adversas costumam ser leves e passageiras. Quando ocorrem, limitam-se a dor ou vermelhidão no local da aplicação, febre baixa e mal-estar nas primeiras horas após a dose, desaparecendo geralmente em até 48 horas.

Gripe ou COVID-19?

Segundo o médico, os sintomas das duas doenças podem ser muito semelhantes. “Com as variantes mais recentes da COVID-19, o quadro clínico ficou ainda mais parecido com o da gripe”, afirma. Nesses casos, o diagnóstico correto depende de testes laboratoriais.

A vacina contra gripe pode ser aplicada no mesmo dia da vacina contra a COVID-19, sem necessidade de intervalo. A única contraindicação é estar com alguma infecção aguda em curso, como gripe, dengue ou COVID-19. “Não é recomendado se vacinar se estiver com alguma doença infecciosa aguda. O ideal é que a pessoa esteja sem febre e sem sintomas no dia da aplicação”, alerta o epidemiologista.

Mais recentes

Imagem - Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia

Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia
Imagem - Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão

Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão
Imagem - Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador

Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador