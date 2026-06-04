EXAGERO OU PREVENÇÃO?

Vacina contra gripe precisa ser tomada todos os anos? Veja o que diz o especialista

Médico alerta que os sintomas da gripe e da covid podem ser muito semelhantes

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:59

Vacina contra gripe precisa ser tomada todos os anos? Crédito: Divulgação

Com a proximidade e a chegada do período de temperaturas mais baixas sempre aumenta a circulação de vírus respiratórios e junto com eles surge uma dúvida recorrente: é mesmo necessário se vacinar contra a gripe todos os anos? A resposta é sim. Segundo o epidemiologista do Grupo Fleury, detentor da Diagnoson a+ na Bahia, José Geraldo Leite Ribeiro, a vacinação anual é necessária porque o vírus influenza sofre mutações frequentes, o que exige atualização periódica da fórmula vacinal.

“Sob orientação da Organização Mundial da Saúde, essa reformulação é feita a partir das análises de uma rede internacional de vigilância que monitora os vírus em circulação em diferentes regiões do mundo”, explica o especialista. Neste ano, as vacinas foram atualizadas para as cepas com maior circulação global. A vacina tetravalente, indicada a partir dos seis meses de idade, protege contra quatro tipos de vírus: duas linhagens de influenza A (H1N1 e H3N2) e duas linhagens de influenza B. Já a Efluelda, indicada para pessoas com mais de 60 anos, é trivalente em 2026. A linhagem Yamagata foi retirada da formulação por não apresentar circulação desde 2023, sem comprometer a proteção oferecida.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

De acordo com o epidemiologista, a resposta imunológica adequada ocorre em até duas semanas após a aplicação. A proteção máxima costuma durar entre três e quatro meses, com efeito residual que pode se estender por até um ano. Por isso, a recomendação é se vacinar antes do período de maior circulação viral, geralmente entre março e maio.

Para idosos, a Efluelda apresenta diferencial importante: contém quatro vezes mais antígenos do que a vacina convencional, elevando em cerca de 24% a eficácia nessa faixa etária. “Com o envelhecimento, o sistema imunológico tende a responder com menos intensidade. A dose reforçada ajuda a compensar essa diferença”, explica o médico José Geraldo. Segundo o especialista, não há aumento relevante de efeitos adversos em relação à vacina padrão, e o esquema permanece anual, com dose única.

Entre crianças de seis meses a oito anos que nunca receberam a vacina, o esquema inicial prevê duas doses, com intervalo de um mês. Nos anos seguintes, basta uma dose anual. “Vale a regra: crianças que receberam duas doses na primeira vacinação devem receber apenas uma dose nos anos posteriores”, esclarece o médico. A partir dos nove anos, o esquema vacinal é o mesmo dos adultos.

Crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas, pois ainda não há evidências suficientes de eficácia e segurança nessa faixa etária. “A melhor forma de proteção para esse grupo é a vacinação da gestante, que transfere anticorpos ao bebê”, orienta. Pessoas com alergia a ovo também podem receber a vacina normalmente. Segundo o especialista, a quantidade residual presente na formulação é insuficiente para provocar reações na maioria dos casos. Apenas pacientes com histórico de anafilaxia grave devem buscar orientação médica antes da aplicação.

O que a vacina não previne

A vacina contra gripe não protege contra resfriados provocados por outros vírus respiratórios, como rinovírus, adenovírus, metapneumovírus e vírus sincicial respiratório. “Ela imuniza exclusivamente contra a gripe causada pelo influenza”, reforça o epidemiologista. Essa distinção ajuda a explicar por que algumas pessoas acreditam ter adoecido mesmo após a vacinação.

As reações adversas costumam ser leves e passageiras. Quando ocorrem, limitam-se a dor ou vermelhidão no local da aplicação, febre baixa e mal-estar nas primeiras horas após a dose, desaparecendo geralmente em até 48 horas.

Gripe ou COVID-19?

Segundo o médico, os sintomas das duas doenças podem ser muito semelhantes. “Com as variantes mais recentes da COVID-19, o quadro clínico ficou ainda mais parecido com o da gripe”, afirma. Nesses casos, o diagnóstico correto depende de testes laboratoriais.