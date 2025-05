saúde

Veja a relação entre pés frios e pernas pesadas com varizes

Quando esses sintomas coexistem, a probabilidade de confirmar a presença da doença é maior

No entanto, o estudo “Cold hypersensitivity in the lower extremities: an underappreciated symptom in patients with varicose veins” , publicado na revista Open Heart , amplia essa lista ao destacar que a sensibilidade ao frio — especialmente nos pés — também pode indicar a presença da condição. >