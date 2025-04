saúde

Veja alimentos ricos em cálcio para quem não consome leite

Pessoas com intolerância ou alergia podem obter esse nutriente por meio da alimentação

Portal Edicase

Publicado em 25 de abril de 2025 às 16:09

Alimentos com cálcio que substituem o leite são essenciais para quem tem restrições Crédito: Imagem: KucherAV | Shutterstock

Pessoas com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite devem evitar, ou até mesmo retirar totalmente, o leite e seus derivados da alimentação. Por isso, é fundamental ter atenção redobrada com a dieta, já que a exclusão desses alimentos pode aumentar o risco de deficiências nutricionais, especialmente de cálcio. Esse mineral é essencial para a saúde dos ossos, dentes e participa de diversas funções do organismo, como a contração muscular e a coagulação sanguínea. >

Segundo a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Waleska Nishida, a alergia a produtos lácteos é uma resposta imunológica contrária às proteínas do leite, sendo que o consumo pode levar a pessoa alérgica a ter reações como inchaço de boca, garganta, língua e outras partes do corpo; além de urticária, vermelhidão, coceira, diarreia, náusea, entre outras. Já a intolerância é uma deficiência na digestão da lactose (açúcar do leite) por falta da enzima lactase no organismo. >

Diagnóstico de intolerância e alergia ao leite

O diagnóstico de intolerância à lactose é principalmente clínico, mas podem ser solicitados também o exame de tolerância à lactose e a biópsia do intestino, enquanto o diagnóstico de alergia à proteína do leite é realizado normalmente por meio de exame de sangue para detectar a resposta imunológica do organismo ao alérgeno, ou seja, à proteína do leite, testes cutâneos e o de provocação oral. >

Por isso, o acompanhamento e tratamento são importantes para que os sintomas não progridam, ou outros problemas sejam desencadeados porque as defesas do organismo são atacadas. >

Com orientação profissional, é possível montar um cardápio sem leite e com bons níveis de cálcio Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Importância da alimentação adequada

Embora não tenham cura, a intolerância à lactose e alergia à proteína do leite envolve dieta alimentar adequada, proporcionando qualidade de vida para quem as tem. A docente recomenda acompanhamento nutricional para que o corpo não tenha deficiência de vitaminas e minerais. >

“As pessoas que precisam restringir ou deixar o consumo do leite podem desenvolver carência de cálcio, por exemplo. Porém, é possível incluir esse mineral no cardápio a partir de outros alimentos. Esse ajuste alimentar é realizado por um nutricionista”, explica Waleska Nishida. >

Alimentos ricos em cálcio

A nutricionista dá dicas de alimentos que possuem boas quantidades de cálcio e podem ser consumidos por intolerantes à lactose ou alérgicos ao leite para evitar a carência do nutriente: >

Vegetais: agrião, brócolis, couve, espinafre, quiabo, algas;

Oleaginosas: amêndoas, amendoim, gergelim, castanha-do-pará;

Leguminosas: soja, grão-de-bico, feijão;

Frutos do mar e peixes: sardinha, atum, ostras;

Frutas: ameixa seca, uva-passa;

Bebidas vegetais: amêndoas, arroz e/ou aveia;

Outros: tofu, chia, semente de gergelim, abóbora cozida, aveia. >