SAÚDE

Veja as causas e o tratamento para o vaginismo

Condição pode ser resolvida com fisioterapia pélvica, melhorando a qualidade de vida da mulher

Segundo dados da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, entre 11,7% e 42% das mulheres sofrem de vaginismo, isto é, uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico (ao redor da vagina), impedindo a entrada de pênis, dedo ou qualquer outro objeto na vagina, por mais que esta seja a vontade da mulher.

Consequências da falta de tratamento para o vaginismo

Entre as várias causas, desde condições físicas, como infecções e endometriose , até fatores psicológicos, como estresse ou traumas passados, o vaginismo pode levar a um ciclo de desconforto e ansiedade que, muitas vezes, resulta em um afastamento do sexo e do parceiro.