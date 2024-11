Edicase Brasil

Veja as causas e os sintomas da depressão pós-parto

Transtorno mental pode ser ocasionado por diferentes fatores e exige cuidados para garantir a saúde da mãe

A depressão pós-parto é um subtipo de depressão caracterizado pela tristeza profunda e perda de interesse em atividades comuns durante o período puerpério ou, até mesmo, na gestação. Conforme o estudo “ Factors associated with postpartum depressive symptomatology in Brazil ”, publicado no Journal of Affective Disorders , a condição acomete em torno de 25% das mães no Brasil.